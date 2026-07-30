المنتخب التونسي للمصارعة يشارك في بطولة "حسن جميتشي وغضنفر بيلجه " الدولية بتركيا من 31 جولية الى 2 أوت
غادرت بعثة المنتخب الوطني التونسي للمصارعة اليوم الخميس باتجاه تركيا للمشاركة في بطولة "حسن جميتشي وغضنفر بيلجه" الدولية الودية التي تحتضنها تركيا من 31 جولية الى 2 أوت.
وضمت بعثة المنتخب التونسي تحت قيادة المدرب عمران العياري 3 مصارعين هم على النحو التالي:
المصارعة الرومانية:
رضوان الطرهوني (وزن 77 كغ)
المصارعة الحرة:
مصطفى البطنيني (وزن 65 كغ)
فاروق الجلاصي (وزن 70 كغ)
وضمت بعثة المنتخب التونسي تحت قيادة المدرب عمران العياري 3 مصارعين هم على النحو التالي:
المصارعة الرومانية:
رضوان الطرهوني (وزن 77 كغ)
المصارعة الحرة:
مصطفى البطنيني (وزن 65 كغ)
فاروق الجلاصي (وزن 70 كغ)
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