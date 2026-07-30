بطولة افريقيا للتنس (ناشئات): تونس تحرز ذهبية الزوجي وفضية وبرونزية في منافسات الفردي

أحرزت المشاركة التونسية ذهبية وفضية وبرونزية في بطولة افريقيا للتنس للناشئات لأقل من 16 سنة المقامة في بولوكوان بجنوب افريقيا.وجاءت الذهبية في منافسات الزوجي عن طريق الثنائي سارة بوصفير وسليمة بن ضياء اثر الفوز في النهائي على الثنائي الجنوب افريقي المتكون من ليندساي فيلبس وميغان فان بنتيجة 6 - 4 و 7 - 5 .أما الميدالية الفضية فقد حملت توقيع سارة بوصفير اثر خسارتها في نهائي الفردي أمام المغربية ياسمين دويب بنتيجة 4 - 6 و 5 - 7.وكانت الميدالية البرونزية للمشاركة التونسية من نصيب سليمة بن ضياء التي احتلت المركز الثالث في منافسات الفردي فيما عاد المركز الرابع لمواطنتها آمنة المثلوثي.وكان المنتخب التونسي توج باللقب الافريقي للفرق ضامنا تاهله الى بطولة العالم للصغريات.