بلدية تونس: تدخلات إدارة المنتزهات والمناطق الخضراء بمختلف الدوائر البلدية

تواصل مصالح إدارة المنتزهات والمناطق الخضراء، تنفيذ برنامجها الدوري للعناية بالفضاءات الخضراء بمختلف الدوائر البلدية، وذلك في إطار المحافظة على جمالية المحيط وتحسين جودة الإطار البيئي.وشملت التدخلات، وفق بلاغ نشرته بلدية تونس اليوم الخميس، كل من الدائرة البلدية السيجومي وحديقة البساج والدائرة البلدية جبل جلود والدائرة البلدية المدينة.وتمثلت التدخلات بالخصوص، في صيانة وتهيئة المساحات الخضراء ومحيط العمارات السكنية والعناية بالمغروسات وتهذيب النباتات وقص الأعشاب وتشذيب الأشجار، بما يساهم في توفير فضاء بيئي لائق لفائدة المواطنين والمحافظة على المظهر الجمالي للفضاءات العامة وتأمين سلامة مستعملي الطريق.