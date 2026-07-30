JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:41 Tunis

الميركاتو الصيفي: مستقبل المرسى يتعاقد مع المهاجم ريان الحمروني لمدة ثلاثة مواسم

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a6b8676bb0fe0.40579553_qjihfgpmnkloe.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 30 Juillet 2026 - 17:32 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أعلن المستقبل الرياضي بالمرسى اليوم الخميس انتداب اللاعب ريان الحمروني بعقد يمتد لثلاثة مواسم.
ويشغل ريان الحمروني صاحب الـ 23 سنة خطة مهاجم جناح أيسر وسبق له اللعب لفائدة الترجي الرياضي التونسي.


وكان مستقبل المرسى الذي يشرف على تدريبه المدرب عماد بن يونس قد عزز صفوفه خلال الميركاتو الصيفي بأكثر من لاعب في مختلف الخطوط شملت في  الدفاع الغاني عباس عبد الودود والايفواري ليهي أوريل وعامر العمراني وفارس المسكيني، ووسط الميدان بالتعاقد مع كوني خلفة، والهجوم باستقدام نور ماني و قصي معشة.

ويستهل فريق الضاحية الشمالية موسمه الجديد في سباق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يومي 22 و23 أوت القادم بملاقاة مضيفه النادي البنزرتي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333743

babnet

كل الأخبار...

18:41 - السعودية تطلق مبادرة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات
18:26 - بطولة افريقيا للتنس (ناشئات): تونس تحرز ذهبية الزوجي وفضية وبرونزية في منافسات الفردي
18:15 - إسبانيا والمغرب يتفقان على إعادة المهاجرين الذين دخلوا مؤخرا إلى سبتة بصورة غير نظامية
18:03 - اليويفا يصوت بالإجماع على مقاطعة كأس العالم بعد مقترح الفيفا الاستثماري
17:32 - الميركاتو الصيفي: مستقبل المرسى يتعاقد مع المهاجم ريان الحمروني لمدة ثلاثة مواسم
17:11 - بورصة تونس: مؤشر "توننداكس" ينهي تعاملات الخميس على ارتفاع بنسبة 0,37 بالمائة
16:44 - كرة السلة: النادي الافريقي يتعاقد مع المدرب الألماني أندرياس فاغنر
16:03 - بنزرت: حجز أكثر من 100مكيّف غير مطابق للمواصفات الطاقية والقانونية خلال حملة رقابية موسعة
15:54 - قسم الدراسات بالاتحاد العام للشغل: استعادة النمو في تونس تتطلب إرادة إصلاحية وحوارا وطنيا
15:27 - وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على استثمارات بقيمة 6.7 ملايين دينار
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 30 جويلية 2026 | 15 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:10
19:30
16:15
12:33
05:23
03:41
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet33°
31° Babnet
الــرياح:
5.1 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-26
35°-26
36°-26
39°-27
39°-28
  • Avoirs en devises 23342,0
  • (30/07)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,37322 DT
  • (30/07)
  • 1 $ = 2,96152 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/07)     721,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/07)   29686 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio