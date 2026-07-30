الميركاتو الصيفي: مستقبل المرسى يتعاقد مع المهاجم ريان الحمروني لمدة ثلاثة مواسم

أعلن المستقبل الرياضي بالمرسى اليوم الخميس انتداب اللاعب ريان الحمروني بعقد يمتد لثلاثة مواسم.ويشغل ريان الحمروني صاحب الـ 23 سنة خطة مهاجم جناح أيسر وسبق له اللعب لفائدة الترجي الرياضي التونسي.وكان مستقبل المرسى الذي يشرف على تدريبه المدرب عماد بن يونس قد عزز صفوفه خلال الميركاتو الصيفي بأكثر من لاعب في مختلف الخطوط شملت في الدفاع الغاني عباس عبد الودود والايفواري ليهي أوريل وعامر العمراني وفارس المسكيني، ووسط الميدان بالتعاقد مع كوني خلفة، والهجوم باستقدام نور ماني و قصي معشة.ويستهل فريق الضاحية الشمالية موسمه الجديد في سباق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يومي 22 و23 أوت القادم بملاقاة مضيفه النادي البنزرتي.