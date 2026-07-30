بورصة تونس: مؤشر "توننداكس" ينهي تعاملات الخميس على ارتفاع بنسبة 0,37 بالمائة

أنهى مؤشر بورصة تونس "توننداكس" تعاملات، اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0,37 بالمائة ليبلغ 20070,56 نقطة، مواصلا المنحى الإيجابي الذي سجله في الجلسة السابقة.وبلغت قيمة التداولات 15,7 مليون دينار، وفق التحليل اليومي الصادر عن وسيط البورصة "تونس للأوراق المالية.وتصدر سهم بنك الإسكان (بي هاش بنك) قائمة الارتفاعات خلال الجلسة، بعدما قفز بنسبة 5,2 بالمائة ليغلق عند 15,250 دينارا، وذلك رغم محدودية المبادلات التي لم تتجاوز 23 ألف دينار.وفي القطاع البنكي أيضا، حقق سهم الشركة التونسية للبنك ارتفاعا بنسبة 4,2 بالمائة ليقفل عند 6,150 دينارات مدعوما بتداولات بلغت قيمتها 510 آلاف دينار.في المقابل، سجل سهم "بي هاش ليزينغ" أكبر تراجع ضمن أسهم المؤشر، إذ فقد 4,5 بالمائة من قيمته ليغلق عند 4,680 دينار، وسط تداولات ضعيفة لم تتجاوز 2000 دينار.كما أنهى سهم شركة النقل بواسطة الأنابيب تونس الجلسة على انخفاض بنسبة 2,9 بالمائة إلى 33,900 دينارا، في ظل تداولات محدودة بقيمة 47 ألف دينار.وحافظ سهم بنك الأمان على صدارة الأسهم الأكثر نشاطا من حيث قيمة المبادلات، إذ استأثر بتداولات بلغت 3,2 مليون دينار، وهي الأعلى في السوق خلال الجلسة، مع ارتفاع سعره بنسبة 0,4 بالمائة ليغلق عند 92,270 دينارا.