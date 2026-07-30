JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:41 Tunis

بورصة تونس: مؤشر "توننداكس" ينهي تعاملات الخميس على ارتفاع بنسبة 0,37 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67742e2b0d5c32.85772922_jekmngoqhiflp.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 30 Juillet 2026 - 17:11 قراءة: 0 د, 55 ث
      
أنهى مؤشر بورصة تونس "توننداكس" تعاملات، اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0,37 بالمائة ليبلغ 20070,56 نقطة، مواصلا المنحى الإيجابي الذي سجله في الجلسة السابقة.

وبلغت قيمة التداولات 15,7 مليون دينار، وفق التحليل اليومي الصادر عن وسيط البورصة "تونس للأوراق المالية.


وتصدر سهم بنك الإسكان (بي هاش بنك) قائمة الارتفاعات خلال الجلسة، بعدما قفز بنسبة 5,2 بالمائة ليغلق عند 15,250 دينارا، وذلك رغم محدودية المبادلات التي لم تتجاوز 23 ألف دينار.


وفي القطاع البنكي أيضا، حقق سهم الشركة التونسية للبنك ارتفاعا بنسبة 4,2 بالمائة ليقفل عند 6,150 دينارات مدعوما بتداولات بلغت قيمتها 510 آلاف دينار.

في المقابل، سجل سهم "بي هاش ليزينغ" أكبر تراجع ضمن أسهم المؤشر، إذ فقد 4,5 بالمائة من قيمته ليغلق عند 4,680 دينار، وسط تداولات ضعيفة لم تتجاوز 2000 دينار.

كما أنهى سهم شركة النقل بواسطة الأنابيب تونس الجلسة على انخفاض بنسبة 2,9 بالمائة إلى 33,900 دينارا، في ظل تداولات محدودة بقيمة 47 ألف دينار.

وحافظ سهم بنك الأمان على صدارة الأسهم الأكثر نشاطا من حيث قيمة المبادلات، إذ استأثر بتداولات بلغت 3,2 مليون دينار، وهي الأعلى في السوق خلال الجلسة، مع ارتفاع سعره بنسبة 0,4 بالمائة ليغلق عند 92,270 دينارا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333742

babnet

كل الأخبار...

18:41 - السعودية تطلق مبادرة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات
18:26 - بطولة افريقيا للتنس (ناشئات): تونس تحرز ذهبية الزوجي وفضية وبرونزية في منافسات الفردي
18:15 - إسبانيا والمغرب يتفقان على إعادة المهاجرين الذين دخلوا مؤخرا إلى سبتة بصورة غير نظامية
18:03 - اليويفا يصوت بالإجماع على مقاطعة كأس العالم بعد مقترح الفيفا الاستثماري
17:32 - الميركاتو الصيفي: مستقبل المرسى يتعاقد مع المهاجم ريان الحمروني لمدة ثلاثة مواسم
17:11 - بورصة تونس: مؤشر "توننداكس" ينهي تعاملات الخميس على ارتفاع بنسبة 0,37 بالمائة
16:44 - كرة السلة: النادي الافريقي يتعاقد مع المدرب الألماني أندرياس فاغنر
16:03 - بنزرت: حجز أكثر من 100مكيّف غير مطابق للمواصفات الطاقية والقانونية خلال حملة رقابية موسعة
15:54 - قسم الدراسات بالاتحاد العام للشغل: استعادة النمو في تونس تتطلب إرادة إصلاحية وحوارا وطنيا
15:27 - وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على استثمارات بقيمة 6.7 ملايين دينار
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 30 جويلية 2026 | 15 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:10
19:30
16:15
12:33
05:23
03:41
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet33°
31° Babnet
الــرياح:
5.1 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-26
35°-26
36°-26
39°-27
39°-28
  • Avoirs en devises 23342,0
  • (30/07)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,37322 DT
  • (30/07)
  • 1 $ = 2,96152 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/07)     721,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/07)   29686 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio