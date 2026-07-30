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اليويفا يصوت بالإجماع على مقاطعة كأس العالم بعد مقترح الفيفا الاستثماري

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Bookmark article    Publié le Jeudi 30 Juillet 2026 - 18:03 قراءة: 1 د, 23 ث
      
​أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في بيان ​أن الاتحادات الأعضاء صوتت بالإجماع ‌على مقاطعة كأس العالم ‌ومسابقات الاتحاد الدولي ‌الأخرى احتجاجا على خطة بيع حصص لمستثمرين خارجيين في شركة تابعة ستتولى إدارة بطولات ⁠الفيفا، بما في ذلك كأس العالم.
واتُخذ القرار في اجتماع عقد عن بعد اليوم ​الخميس.
وأعلن الفيفا يوم الثلاثاء خططا لتأسيس شركة تابعة بقيمة 20 مليار ⁠دولار لإدارة كأس العالم وفعالياته الأخرى، وسيعرض حصصا تصل إلى 20 بالمائة ⁠فيها على مستثمرين خارجيين.

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وقال اليويفا في بيان "لن تشارك أي من المنتخبات التابعة لليويفا في أي مسابقة تابعة للفيفا طالما ظلت هذه المقترحات قائمة، ما لم يتخل الفيفا عن هذا المقترح بالكامل وتُقدم ضمانات ملزمة بأن الفيفا ​لن يفتح أبدا أبواب إدارته أو مسابقاته للملكية الخاصة مرة أخرى".
وأضاف البيان "لا يمكن التعامل مع كأس العالم كمنتج ‌استثماري. فهي واحدة من أعظم الموروثات الرياضية لكرة القدم. وقد بني على مدار أجيال على يد اللاعبين ⁠والمنتخبات والمشجعين في جميع القارات".

وتابع "لا ينبغي ‌التنازل عن أي جزء من ذلك أبدا للمستثمرين من القطاع الخاص. كأس العالم ليست للبيع".
 وأيد متحدث باسم الاتحاد الإنقليزي للعبة هذا القرار، قائلا إن الاتحاد "يقف جنبا إلى جنب مع زملائنا الأوروبيين".
كما انتقد الاتحاد الآسيوي واتحاد ‌منطقة الكونكاكاف لدول أمريكا الشمالية والوسطى ⁠ودول الكاريبي (الكونكاكاف) الفيفا بشدة في وقت سابق، قائلين إن الاتحاد الدولي لم يتشاور معهما في هذه ‌العملية.
 ومن المقرر أن تقام كأس العالم للسيدات في البرازيل العام المقبل. كما من المقرر أن ينظم الفيفا ‌النسخة ⁠الأولى من كأس العالم تحت 15 عاما في أذربيجان في أكتوبر  المقبل.
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