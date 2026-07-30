كرة السلة: النادي الافريقي يتعاقد مع المدرب الألماني أندرياس فاغنر

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أعلن النادي الافريقي اليوم الخميس تعيين الألماني أندرياس فاغنر مدربا جديدا لأكابر فريق كرة السلة.

وأورد في بلاغ على صفحته الرسمية أنّ عقد المدرب أندرياس فاغنر مع الأحمر و الأبيض سيمتد لموسم واحد.

يذكر أنّ هذه التجربة هي الثانية للمدرب أندرياس فاغنر مع النادي الافريقي بعدما قاد الفريق الى التتويج بلقب البطولة الوطنية المحترفة في موسم 2024-2025 على حساب الاتحاد المنستيري.