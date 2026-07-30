كرة السلة: النادي الافريقي يتعاقد مع المدرب الألماني أندرياس فاغنر
أعلن النادي الافريقي اليوم الخميس تعيين الألماني أندرياس فاغنر مدربا جديدا لأكابر فريق كرة السلة.
وأورد في بلاغ على صفحته الرسمية أنّ عقد المدرب أندرياس فاغنر مع الأحمر و الأبيض سيمتد لموسم واحد.
يذكر أنّ هذه التجربة هي الثانية للمدرب أندرياس فاغنر مع النادي الافريقي بعدما قاد الفريق الى التتويج بلقب البطولة الوطنية المحترفة في موسم 2024-2025 على حساب الاتحاد المنستيري.
وأورد في بلاغ على صفحته الرسمية أنّ عقد المدرب أندرياس فاغنر مع الأحمر و الأبيض سيمتد لموسم واحد.
يذكر أنّ هذه التجربة هي الثانية للمدرب أندرياس فاغنر مع النادي الافريقي بعدما قاد الفريق الى التتويج بلقب البطولة الوطنية المحترفة في موسم 2024-2025 على حساب الاتحاد المنستيري.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333739