بنزرت: حجز أكثر من 100مكيّف غير مطابق للمواصفات الطاقية والقانونية خلال حملة رقابية موسعة

أفضت حملة رقابية جهوية مشتركة انتظمت، اليوم الخميس، بكافة معتمديات ولاية بنزرت في إطار الحملة الوطنية للتصدي لظاهرة ترويج التجهيزات الكهرومنزلية غير المطابقة للمواصفات الطاقية والفنية، الى حجز ما يزيد عن 100 مكيف، وتحرير محاضر اقتصادية وديوانية وتنابيه ضد أصحاب المحلات التجارية المخالفة.ووفق ما نشرته ولاية بنزرت على صفحتها الرسميّة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، انتظمت هذه الحملة بإشراف ميداني من رئيس اللجنة الجهوية لمكافحة التجارة الموازية والتهريب والي بنزرت سالم بن يعقوب، ومشاركة أكثر من 15 فريق مراقبة من مصالح الادارة الجهوية للتجارة، والحرس الديواني، والامن والحرس الوطنيين، والشرطة والحرس البلديين، واستهدفت مراقبة المحلات المختصة في بيع المواد الكهرومنزلية، وعدد من المخازن المعلنة والعشوائية بالمعتمديات الـ14بالجهة.وبين المدير الجهوي للتجارة ببنزرت الصادق للاهم أنّ هذه الحملة تندرج في إطار الحملة الوطنية الهادفة إلى حماية المستهلك من كل مظاهر الغش والتعدي على حقوقه، ودعم المجهود الوطني للتحكم في الطاقة، ولاسيما التصدي لظاهرة التجارة الموازية وتهريب المكيّفات المتـأتية من المسالك الموازية والتي لا تستجيب للشروط الفنية والقانونية، ما ينجر عن ذلك من استغلال مفرط للطاقة وانعكاسات سلبية وأضرار بشبكة التنوير ومخاطر على صحة المواطنين.