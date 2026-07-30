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وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على استثمارات بقيمة 6.7 ملايين دينار

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Bookmark article    Publié le Jeudi 30 Juillet 2026 - 15:27 قراءة: 0 د, 38 ث
      
صادقت لجنة إسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، خلال جلستها السابعة بعنوان سنة 2026، على ثلاث عمليات استثمار في القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري بقيمة جملية تُقدّر بـ 6.7 ملايين دينار.

وانعقدت الجلسة، اليوم الخميس 30 جويلية 2026، بإشراف المديرة العامة للوكالة أنجي الدقي، حيث شملت عمليات الاستثمار المصادق عليها مشاريع إحداث وتوسعة وتجديد بولايات منوبة وباجة وقابس.


كما صادقت اللجنة على إسناد ثلاثة قروض عقارية لفائدة باعثين شبان لاقتناء أراض فلاحية تمتد على مساحة جملية تبلغ 27.3 هكتار بولايات القصرين والكاف وتطاوين، بقيمة جملية في حدود 410 آلاف دينار، وذلك بهدف إنجاز مشاريع فلاحية على هذه الأراضي.


وتندرج هذه القرارات في إطار أعمال لجنة إسناد الامتيازات بعنوان سنة 2026، والرامية إلى دعم الاستثمار في القطاع الفلاحي وتعزيز بعث المشاريع الفلاحية لفائدة المستثمرين، ولا سيما الباعثين الشبان.
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