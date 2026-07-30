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مستقبل المرسى يضم جناح الترجي الرياضي قصي معشة

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Bookmark article    Publié le Jeudi 30 Juillet 2026 - 12:39 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تعاقد مستقبل المرسى مع لاعب الترجي الرياضي قصي معشة لمدة ثلاثة مواسم، وفق ما أعلنه النادي اليوم الخميس عبر صفحته الرسمية.
ويشغل قصي معشة البالغ من العمر 19 سنة مركز جناح أيمن، وقد سبق له المرور بمختلف المنتخبات الوطنية للأصناف الشابة.
ونشط مستقبل المرسى بشكل مكثف خلال هذا الميركاتو الصيفي ونجح في تعزيز صفوفه بأكثر من لاعب في مختلف الخطوط شملت الدفاع بانتداب الغاني عباس عبد الودود والايفواري ليهي أوريل وعامر العمراني وفارس المسكيني ووسط الميدان بالتعاقد مع كوني خلفة والهجوم باستقدام نور ماني.

يذكر أن مستقبل المرسى سيشرف على حظوظه خلال الموسم الرياضي 2026-2027 المدرب عماد بن يونس الذي خلف عامر دربال.
ويستهل فريق الضاحية الشمالية موسمه الجديد في سباق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقررة جولتها الافتتاحية يومي 22 و23 أوت القادم بملاقاة مضيفه النادي البنزرتي.
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