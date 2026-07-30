روبرتو مانشيني يؤكد عزمه على تحقيق لقب كبير مع المنتخب الإيطالي

أكد روبرتو مانشيني المدرب الجديد للمنتخب الإيطالي لكرة القدم عزمه على تحقيق لقب كبير يسعد الجماهير الإيطالية ويجعلهم مغرمين مجددا بمنتخب بلادهم الفائز بلقب كأس العالم أربع مرات.وقال مانشيني الذي وقع عقدا لمدة أربع سنوات في مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء في روما: "هدفي هو أن أجعل المنتخب يستعيد النجاح فورا".وقاد مانشيني منتخب إيطاليا سابقا بين عامي 2018 و2023، وهي خمس سنوات حقق خلالها لقبا قاريا (كأس أوروبا 2021) ثم أخفق في التأهل إلى مونديال 2022 ليستقيل بشكل مفاجئ.واعتبر المدرب البالغ 61 عاما، أن "هناك لاعبين شبابا موهوبين في إيطاليا.. وأعتقد ببساطة أنه يجب الثقة بهم والسماح لهم باللعب".وتابع: "ستكون أمامنا مباريات مهمة قادمة سنرى فورا نقاط قوتنا والنقاط التي يتعين علينا التطور فيها".وسيخوض المنتخب الإيطالي بقيادة مانشيني أولى مبارياته في 25 سبتمبر في روما أمام بلجيكا في دوري الأمم، قبل مواجهة تركيا في 28 سبتمبر، ثم منتخب فرنسا بقيادة زين الدين زيدان في 2 أكتوبر في "ملعب فرنسا".