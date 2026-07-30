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جلسة لمتابعة تقدم تنفيذ مشروع التكوين المندمج مع القطاع الخاص

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Bookmark article    Publié le Jeudi 30 Juillet 2026 - 11:05 قراءة: 1 د, 27 ث
      
انعقدت، أمس الأربعاء، أشغال لجنة قيادة مشروع التكوين المندمج مع القطاع الخاص FIESP II، الذي تنفّذه وزارة التّشغيل والتكوين المهني بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتّعاون الدّولي، ويستهدف ثلاثة قطاعات إقتصادية وهي السياحة والفندقة والبلاستيك والنسيج والاكساء، حسب بلاغ صادر عن الوزارة مساء الأربعاء إلى الخميس.

وتمّ في ختام أشغال اللجنة الملتئمة برئاسة وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، في إطار متابعة النتائج المحققة لمختلف البرامج والمشاريع المنجزة في إطار التعاون الدولي، إسناد علامة "المؤسسة المُكوّنة" لعدد من المؤسسات الاقتصادية الناشطة في قطاع السياحة والفندقة بتونس وجربة، بعد أن وقع تقديم عرض لأبرز الانجازات المُحققة، ولنتائج دراسة تقييمية لبرامج التكوين قصيرة المدى المنجزة في قطاعات السياحة والفندقة والنسيج والاكساء .


وأبرز وزير التشغيل، رياض شوّد، بالمناسبة، ضرورة تأمين التكامل والتناغم بين كل البرامج والمشاريع المنجزة في إطار التعاون الدولي لتكون منظومة التكوين المهني متطابقة مع المعايير الدولية لضمان النجاعة والجدوى المطلوبتين مؤكّدا أن المرحلة الراهنة تتطلب المضيّ قدما في إتجاه تجديد منهجيات ومقاربات العمل مع المحافظة على المكتسبات وتثمينها وتطويرها.


وأفاد الوزير بأنّ إرساء نظام الجودة لادارة المؤسسات التكوينية iso 21001 ومنح علامة الجودة للمؤسسات الاقتصادية المكونة يعدّ مكسبا وطنيا في إتجاه مأسسة معايير الجودة في التكوين بما يدعم التكامل مع قطاع الإنتاج ويحقق فتح الافاق لفائدة خريجي المنظومة الوطنية للتكوين المهني من خلال تحسين تشغيليتهم والرفع من نسبة إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي بالإضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية عبر تطوير نمطي التكوين بالتداول والتدريب المهني بين مراكز التكوين المهني ومؤسسات الإنتاج.

وقد حضر أشغال اللجنة المنسق الوطني للمشروع العروسي الوسلاتي ورئيسة الجامعة التونسية للنزل درة ميلاد وأحمد بن عرب عن الغرفة الوطنية النقابية للبلاستيك وريم بن عمارة عن الجامعة التونسية للنسيج والاكساء، وعن السفارة الألمانية حضر ليونار هاسلينق والسيدة أندريا ميلكووسكي وعن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي حضر دياتر برور، بالإضافة إلى أعضاء لجنة القيادة من الوزارة والهياكل تحت الاشراف والشركاء.
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