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سيدي بوزيد: برمجة تنظيم مخيمات صيفية تكوينية لفائدة التلاميذ والطلبة من مختلف المعتمديات

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Bookmark article    Publié le Jeudi 30 Juillet 2026 - 14:09 قراءة: 1 د, 3 ث
      
تنتظم بولاية سيدي بوزيد، في إطار تنفيذ البرنامج الصيفي الهادف إلى تنمية قدرات الشباب وتعزيز مهاراتهم الحياتية، من 28 جويلية الى 5 سبتمبر القادم، مخيمات صيفية تكوينية لفائدة التلاميذ والطلبة من مختلف معتمديات الجهة، وذلك تحت إشراف عدد من الإدارات والهياكل الجهوية .

وتهدف هذه المخيمات، وفق ما جاء في بلاغ على صفحة المندوبية الجهوية للتربية، الى تنمية المهارات الحياتية والمالية وتعزيز روح المبادرة والقيادة والعمل الجماعي وأيضا التعريف بآليات التشغيل والعمل المستقل وتقديم ورشات تكوينية بإشراف مختصين من قطاعات التكوين المهني والتشغيل والتربية والشباب والرياضة والصحة والحماية المدنية والهلال الأحمر والكشافة والجمعيات التنموية، كما انها فرصة لاكتساب مهارات جديدة وتطوير الذات والاستعداد بشكل أفضل للمستقبل الدراسي والمهني.


وتدور المخيمات خلال الفترة الممتدة من 28 جويلية الى 7 اوت بالنسبة لمعتمديات بئر الحفي وسيدي علي بن عون والسبالة وجلمة والمكناسي ومنزل بوزيان والمزونة بكل من معهد السبالة ومركب الطفولة بالمكناسي، ومن 11 إلى 25 أوت بالنسبة لمعتمديات سيدي بوزيد الشرقية وسيدي بوزيد الغربية والهيشرية والسوق الجديد والرقاب والسعيدة وأولاد حفوز بمركز اليف ومعهد السعيدة، ومن 2 اوت الى 5 سبتمبر بالنسبة لمعتمدية الهيشرية بالمدرسة الإعدادية بالسعيدة.
يشار الى ان البرنامج الصيفي الهادف إلى تنمية قدرات الشباب وتعزيز مهاراتهم الحياتي، تشرف عليه وزارة الداخلية بالشراكة مع عدد من المندوبيات الجهوية َوالجمعيات بالجهة منها التربية والصحة والشؤون الثقافية وشؤون المرأة والأسرة وأيضا الشؤون الاجتماعية
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