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الادارة الجهوية للصحة بتونس تعتزم انتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة في خمسة اختصاصات

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Bookmark article    Publié le Jeudi 30 Juillet 2026 - 13:05 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تعتزم الإدارة الجهوية للصحة بتونس انتداب إطارات شبه طبية من المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية بصفة مباشرة، وذلك في خمسة اختصاصات.

وأوضحت الادارة في بلاغ، أن الانتدابات تشمل اختصاصات الرعاية الصحية الاستعجالية والبيولوجيا الطبية والرعاية الصحية للمسنين والعلوم الصيدلية والكتابة الطبية.


ودعت الراغبين في الترشح إلى تقديم مطلب كتابي يتضمن رقم الهاتف مرفقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية إلى جانب بطاقة أعداد سنة التخرج.


وأضافت الادارة الجهوية للصحة بتونس أن ملفات الترشح تودع لدى مصالحها على العنوان التالي .. 7 نهج ابن الهيثم تونس 1002، وذلك في أجل أقصاه يوم الجمعة 7 أوت 2026.
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