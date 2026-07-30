البنك المركزي: تونس تواصل الايفاء بالتزاماتها المالية الخارجية بسداد قرض رقاعي دولي بقيمة 700 مليون يورو

أكد البنك المركزي التونسي أن تونس واصلت الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية، لاسيما من خلال سداد القرض الرقاعي الدولي، في جويلية 2026، بقيمة 700 مليون يورو في آجاله.وأوضحت مؤسسة الاصدار، في بلاغ أصدرته، الأربعاء، عقب اجتماع مجلس إدارتها، أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بلغت، اثر هذا السداد، 23,4 مليار دينار، بما يعادل 92 يوم توريد، وذلك إلى غاية 28 جويلية 2026.وأكد مجلس إدارة البنك المركزي أهمية الحفاظ على مستوى مناسب من احتياطي النقد الأجنبي من خلال دعم موارد البلاد من العملات الأجنبية، والتقليص الهيكلي للعجز الطاقي، الى جانب تعبئة الموارد الخارجية في ظروف ملائمة.وتندرج هذه الاجراءات في اطار دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية.