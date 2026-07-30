سوسة: ندوة جهوية للتونسيين بالخارج تحت شعار "تعزيز جودة الخدمات ودعم التنمية الجهوية"
افتتحت أمس الاربعاء أشغال الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج تحت عنوان "تعزيز جودة الخدمات ودعم التنمية الجهوية"، ببادرة من المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج بسوسة،وبالتنسيق مع مختلف شركائها
واشرف والي سوسة سفيان التنفوري على افتتاح أشغال الندوة، وذلك في إطار مزيد الإحاطة بأفراد الجالية التونسية بالخارج، وتيسير عودتهم إلى أرض الوطن، وتشجيعهم على الاستثمار والمساهمة في التنمية الجهوية
واكد الوالي في كلمته ،ان أبناء الجالية التونسية بالخارج، هم سفراء تونس في مختلف أنحاء العالم، ويمثلون جزءاً لا يتجزأ من المجموعة الوطنية ،ورصيداً بشرياً واقتصادياً هاماً، بما يمتلكونه من كفاءات وخبرات قادرة على الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني ،وتعزيز المسار التنموي بولاية سوسة وبمختلف جهات البلاد
وأوضح أن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى الإحاطة بأبنائنا التونسيين بالخارج، وحسن الاستعداد لاستقبالهم، وتحسين جودة الخدمات الإدارية المسداة لهم، وتبسيط الإجراءات، وتذليل مختلف الصعوبات التي قد تعترضهم، بما يشجعهم على الاستثمار وإحداث المشاريع والمساهمة الفاعلة في التنمية الجهوية
وشهدت الندوة تقديم "قصة نجاح" للمهندس التونسي الشاب الذي اختار بعث مشروعه بالقطب التنموي بسوسة في مجال النقل الذكي
و ثمّن الوالي هذه المبادرة باعتبارها نموذجاً ناجحاً للكفاءات التونسية بالخارج، داعياً إلى دعم مثل هذه المبادرات المبتكرة والتعريف بها، لما لها من دور في تطوير قطاع النقل ودفع الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال
كما استعرض جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها على المستوى الجهوي لتحسين جودة الخدمات الإدارية، وتسهيل استخراج الوثائق، مؤكداً على ضرورة مواصلة تحديث الإدارة، وتحسين الاستقبال، و تقريب الخدمات من المواطنين، بما يستجيب لتطلعات أبناء الجالية التونسية بالخارج
وناقش الحضور خلال الندوة مشاغل ومقترحات أبناء الجالية التونسية بالخارج، وأبرز الصعوبات التي تواجههم، مع التأكيد على ضرورة مزيد التنسيق بين مختلف الإدارات والهياكل العمومية قصد إيجاد الحلول الكفيلة بتذليلها في أسرع الآجال
واشرف والي سوسة سفيان التنفوري على افتتاح أشغال الندوة، وذلك في إطار مزيد الإحاطة بأفراد الجالية التونسية بالخارج، وتيسير عودتهم إلى أرض الوطن، وتشجيعهم على الاستثمار والمساهمة في التنمية الجهوية
واكد الوالي في كلمته ،ان أبناء الجالية التونسية بالخارج، هم سفراء تونس في مختلف أنحاء العالم، ويمثلون جزءاً لا يتجزأ من المجموعة الوطنية ،ورصيداً بشرياً واقتصادياً هاماً، بما يمتلكونه من كفاءات وخبرات قادرة على الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني ،وتعزيز المسار التنموي بولاية سوسة وبمختلف جهات البلاد
وأوضح أن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى الإحاطة بأبنائنا التونسيين بالخارج، وحسن الاستعداد لاستقبالهم، وتحسين جودة الخدمات الإدارية المسداة لهم، وتبسيط الإجراءات، وتذليل مختلف الصعوبات التي قد تعترضهم، بما يشجعهم على الاستثمار وإحداث المشاريع والمساهمة الفاعلة في التنمية الجهوية
وشهدت الندوة تقديم "قصة نجاح" للمهندس التونسي الشاب الذي اختار بعث مشروعه بالقطب التنموي بسوسة في مجال النقل الذكي
و ثمّن الوالي هذه المبادرة باعتبارها نموذجاً ناجحاً للكفاءات التونسية بالخارج، داعياً إلى دعم مثل هذه المبادرات المبتكرة والتعريف بها، لما لها من دور في تطوير قطاع النقل ودفع الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال
كما استعرض جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها على المستوى الجهوي لتحسين جودة الخدمات الإدارية، وتسهيل استخراج الوثائق، مؤكداً على ضرورة مواصلة تحديث الإدارة، وتحسين الاستقبال، و تقريب الخدمات من المواطنين، بما يستجيب لتطلعات أبناء الجالية التونسية بالخارج
وناقش الحضور خلال الندوة مشاغل ومقترحات أبناء الجالية التونسية بالخارج، وأبرز الصعوبات التي تواجههم، مع التأكيد على ضرورة مزيد التنسيق بين مختلف الإدارات والهياكل العمومية قصد إيجاد الحلول الكفيلة بتذليلها في أسرع الآجال
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