الكاف : يوم ترويجي للسياحة التونسية بالمعبرالحدودي بقلعة سنان لفائدة السياح الجزائريين

نظمت المندوبية الجهوية للسياحة بالكاف، يوم الاربعاء يوما ترويجيا تنشيطيا للسياحة التونسية بالمعبر الحدودي بقلعة سنان لفائدة السياح الجزائريين ،وذلك بالشراكة مع المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بالكاف والإدارة الجهوية للصحة ودار الشباب بقلعة سنان وبمساهمة الهلال الأحمر التونسي بالجهةويهدف اليوم الترويجي الى التعريف بأبرز المواقع السياحية والثقافية والإيكولوجية والاستشفائية بولاية الكاف وببلادنا ،فضلا عن التعريف بمنتوجات الصناعات التقليدية الخاصة بالجهةوتم بالمناسبة،تنظيم أنشطة متنوعة ،ومعارض ثقافية ووثائقية من قبل المندوبية الجهوية للسياحة بغاية استقبال الوافدين الجزائريين ،والتعريف بالوجهة السياحية التونسية من خلال توزيع مطويات حول أبرز المواقع السياحية الجهوية والوطنيةكما تم تقييم الموسم السياحي الحالي ،حيث تشير البيانات إلى نشاط سياحي متميز بالمعبر الحدودي بقلعة سنان خلال هذه السنة وخاصة خلال صائفة 2026، اذ شهد المعبر إقبال كثيف للعبور بين القطرين التونسي والجزائري ،وتسجيل حوالي 3000 شخصا من الجانبين بصفة يوميةوتم تنظيم معرض ترويجي للصناعات التقليدية بالمعبر الحدودي ببادرة من المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية ، وذلك إطار تعزيز الخبرات الحرفية بالجهة، باعتباره يساهم في تمكين الحرفيين من مختلف المعتمديات من ترويج منتوجاتهم التقليدية والتعريف بها لدى الزواروالسياح الوافدين على منطقة قلعة سنانكما شمل هذا اليوم الترويجي مساهمة الإدارة الجهوية للصحة بالكاف المتمثلة في تنظيم ورشات لتقصي أمراض السكري وضغط الدم ، بالاضافة الى تقديم حصص للتوعية والتحسيس في ما يخص الغذاء السليم والسلوكيات الفضلى للمحافظة على السلامة الجسدية والنفسية بهدف الإستقبال الممتاز لمواطني ومواطنات البلدين الشقيقينوأكد المدير الجهوي للصحة في هذا الاطار ، أن وحدة الترصد والتقصي للأمراض الوافدة المركزة بالمعبر الحدودي بقلعة سنان توفر كل الخدمات الصحية المطلوبة للوافدين بمعدل 6 ساعات في اليوم، وسينطلق تأمين الخدمات بالوحدة لمدة 24 ساعة خلال الفترة القريبة القادمةكما تم تنظيم حملة تحسيسية و توعوية بالمعبر الحدودي حول الوقاية من حوادث الطرقات والرفع من مؤشرات السلامة المرورية ،وأهمية الالتزام بقواعدها والاجراءات الوقائية المعتمدة لمستعملي الطريق الوافدين من الجانبين التونسي والجزائري ، وذلك تحت إشراف والي الجهة ورئيس إقليم الشمال الغربي للمرصد الوطني للسلامة المرورية ،وبمشاركة جمعيات متطوعة والطب الاستعجالي بقلعة سنان، و فوج الهلال الأحمر التونسي بالجهةوأوصى والي الجهة وليد كعبية ،لدى إشرافه على فعاليات اليوم التنشيطي ، على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية وتيسيرها بالاعتماد على المنظومات المعلوماتية ،بما يسرّع عمليات العبور،مع إعطاء الأولوية للحالات الإنسانية