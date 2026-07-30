صفاقس :انطلاق دراسة مشروع إعادة تهيئة شارع الحبيب بورقيبة

-في إطار سعيها المتواصل لتطوير البنية الأساسية والارتقاء بالمشهد العمراني للمدينة، عقدت بلدية صفاقس يوم الأربعاء جلسة عمل بإشراف الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية ،فرحات بريّك حول انطلاق دراسة مشروع إعادة تهيئة شارع الحبيب بورقيبة بصفاقس باعتباره شريانا رئيسيا يجمع بين الأبعاد الاقتصادية،والإدارية، والتاريخية للمدينة، مما يتطلب تدخلا نوعيا يتماشى مع خصوصية هذا الشارع ومع تطلعات متساكني الجهة وزوارهاوضمت الجلسة كافة الإدارات والشركات المتدخلة، على غرار الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد)، والشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ)، والشركة الجهوية للنقل بصفاقس،و شركة الميترو، واتصالات تونس، وممثل وكالة التهذيب والتجديد العمراني لتحديد وتنسيق أهم التصورات والتدخلات الميدانية ،وشبكات البنية التحتية التي يجب إنجازها من طرف كل هيكلوستتولى بلدية صفاقس إنجاز أشغال التهيئة بكلفة تقدر بحوالي 2.5 مليون دينار على طول 800 متر خطي ، وستشمل أشغال الترصيف عصرنة الممرات وتسهيل حركة الجولان والترجل في ظروف آمنة ومريحة،وتحديث شبكة الإنارة باعتماد تقنيات حديثة تضفي رونقا جماليا وتدعم النجاعة الطاقية بالشارع وفق استراتيجية البلدية باعتماد الطاقة البديلة والمتجددةوأكدت بلدية صفاقس أن هذا المشروع الحيوي يندرج ضمن مخططها الاستراتيجي لتحسين جودة الحياة بالمدينة وتثمين واجهاتها الحضرية، على أن يتم الإعلان لاحقا عن مراحل تقدم المشروع ومقترحات التصميم فور استكمال الدراسات اللازمةيذكر ان بلدية صفاقس انطلقت بالتعاون مع وكالة التجديد والتهذيب العمراني في تحديد أبرز المكونات ضمن المشروع العمراني الكبير لإعادة تأهيل وصيانة المعلم التاريخي بمدينة صفاقس (المدينة العتيقة) والمدينة الأوروبية (باب بحر)،ويعد مشروع إعادة تهيئة شارع الحبيب بورقيبة أحد مكوناته، على غرار تهيئة ساحة باب الديوان وشاطئ القراقنة وحديقة التوتة