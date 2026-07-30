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الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ موجة كثيفة من الضربات ضد إيران

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Bookmark article    Publié le Jeudi 30 Juillet 2026 - 06:14 قراءة: 1 د, 5 ث
      
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، إكمال موجة كثيفة من الضربات الجوية ضد أهداف داخل إيران، مؤكدة أن العملية جاءت ردا على الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت القوات الأمريكية في المنطقة.

وقالت القيادة المركزية، في بيان، إن الضربات استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، من بينها مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيّرة.


وأضافت أن الهدف من العملية يتمثل في تقليص التهديدات التي تمثلها إيران ووكلاؤها ضد القوات الأمريكية والملاحة التجارية ودول الخليج، مشيرة إلى أن أكثر من 50 ألف عسكري أمريكي ينتشرون حاليا في الشرق الأوسط وهم في أعلى درجات الجاهزية.


في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بإصابة عدد من الأشخاص في هجوم أمريكي استهدف جزيرة قشم، وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ عن عالقين تحت الأنقاض.

وقال نائب محافظ هرمزغان إن الهجوم استهدف منطقة سكنية في جزيرة قشم، مؤكدا تسجيل إصابتين مع احتمال ارتفاع الحصيلة.

من جهته، أوضح مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة هرمزغان أن فرق الإغاثة تمكنت من انتشال طفلين من تحت الأنقاض ونقلهما إلى المراكز الطبية، فيما تتواصل الجهود لإنقاذ ثلاثة أفراد آخرين من العائلة نفسها.

وفي سياق متصل، أعلن نائب محافظ خوزستان أن مناطق قريبة من مدينة أروندكنار تعرضت لهجوم صاروخي أمريكي، بينما أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في جزيرتي أبو موسى وكيش بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد.
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