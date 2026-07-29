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المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت تتحصل على شهادتي "إيزو 9001" و"إيزو 21001" وتكرم المتفوقين من طلبتها وخريجيها

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Bookmark article    Publié le Mercredi 29 Juillet 2026 - 23:24 قراءة: 1 د, 0 ث
      
احتفلت المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت اليوم الأربعاء، بتحصلها على شهادتي الجودة العالميتين "إيزو 9001" و"إيزو 21001"، كما كرمت نخبة من خريجيها من المهندسين دفعة 2026 والطلبة المتفوقين خلال السنة الجامعية( 2026-2025 )،وذلك خلال موكب أشرف عليه والي بنزرت سالم بن يعقوب.

وأكد والي بنزرت بالمناسبة، أن حصول المؤسسة على شهادتي الجودة يمثل مكسبا يعزز مكانة المدرسة وإشعاعها الأكاديمي ويرتقي بصورة الشهادة الجامعية التونسية داعيا إلى مواصلة العمل لاستكمال مسار الجودة والحصول على شهادة الاعتماد، وفق بلاغ للولاية .


وأضاف أن مختلف هياكل الدولة على المستويات المحلية والجهوية والمركزية، تعمل على توفير الظروف الملائمة لضمان جاهزية المؤسسة بيداغوجيا ولوجستيا مع انطلاق السنة الجامعية المقبلة، بما يدعم إشعاعها الوطني والدولي ويوفر أفضل ظروف التكوين والبحث العلمي.


وأشار إلى أن الحصول على شهادتي "إيزو 9001" و"إيزو 21001" جاء ثمرة عمل جماعي إداري وأكاديمي تواصل على امتداد عامين وفق مراحل متتالية، مبرزا أن هذا الانجاز يمثل قيمة مضافة للمدرسة وللمنظومة الجامعية الوطنية ويسهم في تعزيز مكانة خريجيها في سوق الشغل.

وشهد الموكب تكريم عدد من الإطارات الإدارية والجامعية والباحثين إلى جانب تكريم المهندسين المتخرجين دفعة 2026 والطلبة المتفوقين خلال السنة الجامعية المنقضية.

ويبلغ عدد الطلبة المسجلين بالمدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت خلال السنة الجامعية 2025-2026 نحو 279 طالبا وطالبة، فيما تخرج منها هذه السنة 60 مهندسا.
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أمس 23:24 - المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت تتحصل على شهادتي "إيزو 9001" و"إيزو 21001" وتكرم المتفوقين من طلبتها وخريجيها
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