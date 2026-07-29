نجم المتلوي يعزز صفوفه بسبعة لاعبين

أعلن نجم المتلوي اليوم الأربعاء استكمال كافة إجراءات التعاقد مع 7 لاعبين في مختلف الخطوط وذلك قبل نحو 3 أسابيع من انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لموسم 2026-2027.محمد علي الوريمي (متوسط ميدان هجومي) بعقد لمدة عامين قادما من مكارم المهدية ياسامة هيشري (ظهير ايسر) بعقد لمدة عامين قادما من مستقبل سليمانايوب التليلي (ظهير ايمن) بعقد لمدة عامين قادما من حضرموت اليمنيعزيز الغريسي (ظهير ايمن ) بعقد لمدة عام قادما من النادي الافريقياحمد الباجي (مهاجم) بعقد لمدة عام قادما من الانتصار السعودينجد دبابي (مهاجم) بعقد إعارة لمدة موسمين من الملعب التونسيعبيد شابي (متوسط ميدان) بعقد إعارة لمدة موسمين من الملعب التونسيتجدر الاشارة الى أنّ نجم المتلوي سيستهل مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الأولى باستضافة النادي الافريقي حامل اللقب يوم 22 او 23 اوت القادم.