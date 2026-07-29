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نجم المتلوي يعزز صفوفه بسبعة لاعبين

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/najmmetlaouiiiiiiiiiii.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 29 Juillet 2026 - 21:11 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أعلن نجم المتلوي اليوم الأربعاء استكمال كافة إجراءات التعاقد مع 7 لاعبين في مختلف الخطوط وذلك قبل نحو 3 أسابيع من انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لموسم 2026-2027.

وشملت الانتدابات اللاعبين الآتي ذكرهم:

محمد علي الوريمي (متوسط ميدان هجومي) بعقد لمدة عامين قادما من مكارم المهدية ي
اسامة هيشري (ظهير ايسر) بعقد لمدة عامين قادما من مستقبل سليمان
ايوب التليلي (ظهير ايمن) بعقد لمدة عامين قادما من حضرموت اليمني 

عزيز الغريسي (ظهير ايمن ) بعقد لمدة عام قادما من النادي الافريقي 
احمد الباجي (مهاجم) بعقد لمدة عام قادما من الانتصار السعودي 
نجد دبابي (مهاجم) بعقد إعارة لمدة موسمين من الملعب التونسي 
عبيد شابي (متوسط ميدان) بعقد إعارة لمدة موسمين من الملعب التونسي 
تجدر الاشارة الى أنّ نجم المتلوي سيستهل مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الأولى باستضافة النادي الافريقي حامل اللقب يوم 22 او 23 اوت القادم.
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