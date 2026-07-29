البنك المركزي يُبقي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7 بالمائة

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قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير في مستوى 7 بالمائة، وذلك خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 29 جويلية 2026.