معز المستيري: المكتب الجامعي اختار معين الشعباني مدربا للمنتخب التونسي بالاجماع وتوجه نحو الابقاء على جمال الحيمودي كمشرف عام على التحكيم

أكد معز المستيري المسؤول الأول عن المنتخب الوطني لكرة القدم للأكابر أنّ تغيير الاطار الفني لـ"نسور قرطاج" كان أمرا حتميا وذلك بعد المشاركة المخيبة للآمال في نهائيات كأس العالم التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11 جوان الى غاية 19 جويلية الجاري.وأوضح في تصريح اعلامي، على هامش عملية سحب قرعة رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2026-2027 اليوم الأربعاء، أنّ المكتب الجامعي اختار بالاجماع تعيين معين الشعباني مدربا أولا للمنتخب التونسي باعتباره أكثر المدربين التونسيين نجاحا مع الأندية خلال العقد الأخير بعدما حقق أكثر من انجاز محلي وقارّي مع النوادي التي درّبها خصوصا منها الترجي الرياضي التونسي ونهضة بركان المغربي.وبيّن أنّ أول مصافحة لمعين الشعباني مع وسائل الاعلام ستكون مطلع الأسبوع القادم وذلك اما يوم 4 أو 5 أوت، منوّها في ذات السياق أنّ نهاية التجربة مع الفرنسي هيرفي رونار الذي قاد المنتخب التونسي في مباراتي اليابان وهولندا بعد اقالة صبري اللموشي عقب الهزيمة الثقيلة أمام السويد جاءت بعدما اعتذر رونار من المكتب الجامعي عن المواصلة لاعتبارات صحية بعدما بلغ من العمر 57 سنة، وفق تعبيره.وكشف العضو الجامعي أنّ معين الشعباني سيتقاضى خلال اشرافه على المقاليد الفنية للمنتخب التونسي راتبا أقل ما كان يتحصل عليه من فريق نهضة بركان، مبرزا في ذات السياق أنّ الشعباني سيعمل فقط مع المسؤول الأول عن المنتخب الوطني ومع الادارة الفنية، وذلك بعد الاستغناء نهائيا عن خطة المدير الرياضي التي شغلها سابقا زياد الجزيري وخليل شمام.وباستفساره عن مستقبل الجزائري جمال الحيمودي كمشرف عام على قطاع التحكيم بعد الانتقادات التي طالته في الموسم الماضي من جلّ الفرق، أفاد المستيري أنّ المكتب الجامعي سيعقد الأسبوع المقبل جلسة عمل مع الحيمودي، كاشفا أنّ النية تتجه نحو تجديد الثقة والاستمرارية معه ليواصل بذلك الحيمودي مهامه كمشرف عام على قطاع التحكيم مع العمل على ايجاد صيغة قانونية لتمكين مراد بن حمزة من أن يكون مديرا للادارة الوطنية للتحكيم، على حدّ قوله.يذكر أنّ المكتب الجامعي لكرة القدم كان قرر خلال اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء تعيين معز المستيري مسؤولا أولا عن المنتخب الوطني للأكابر، وبلحسن بالسمرة ناطقا رسميا باسم الجامعة التونسية.كما تم أمس الاعلان عن تركيبة الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني للأكابر بقيادة المدرب معين الشعباني، وذلك بموجب عقد يمتد لأربع سنوات.المدرب الأول: معين الشعباني​مدرب مساعد: مراد المالكي​مدرب مساعد: سيف الله حسني​مدرب الحراس: خالد المغزاوي​معد بدني: حاتم بوليلة​مكلف بالتحليل: وسام صفوت