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جندوبة: رفع حالة الجاهزية وتعزيز الاستعدادات الاستباقية تحسبا لتقلبات موسمي الخريف والشتاء

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Bookmark article    Publié le Mercredi 29 Juillet 2026 - 22:12 قراءة: 1 د, 12 ث
      
دعت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة، خلال جلستها الاستثنائية الملتئمة اليوم الأربعاء بمقر الولاية، إلى الرفع من درجة الاستعداد والجاهزية لمجابهة مخاطر موسمي خريف 2026 وشتاء 2027 المحتملة، واتخاذ التدابير الوقائية والاستباقية اللازمة، خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية حادة خلال الفترة القادمة.

وأكدت اللجنة ان الوضع المرتقب استثنائي، وهو ما يستوجب الاستعداد المبكّر لمعالجة مختلف الإخلالات ورفع مستوى اليقظة وتفعيل خلايا المتابعة واليقظة، إلى جانب تعزيز الجاهزية العملياتية لمختلف الهياكل المتدخلة، وتوفير المخزون الاحتياطي المستوجب لمراكز الايواء وضمان تقديم المساعدات لمستحقيها في الابّان، اضافة الى توفير أكياس الرمل وإعطاء الأولوية لتهيئة الخنادق والأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار اضافة الى صيانة  المعدات واصلاح المعطب منها.

واستبعد مقرر اللجنة المديرالجهوي للحماية المدنية عادل العبيدي في عرض قدمه بالمناسبة، امكانية تنفيس أو التصريف الجزئي لسدود معتمدية طبرقة في الوقت الراهن نظرا لامتلاء سد البراق وعدم قدرته على استقبال ايرادات جديدة بحجم المخزن منها في سد المولة وسد الوادي الكبير وسد الزرقاء وايضا لكثافة المصطافين بشاطئ المحطة مشيرا الى ان هذه العملية يمكن ان تتم في سياقها وتوقيتها الذي تقدره الإدارة العامة للسدود متى استوجب الامر ذلك.
كما شدّدت اللجنة على ضرورة التصدي لظاهرة البناء الفوضوي بالمناطق المهدّدة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المحتملة، خاصة مع تزايد هشاشة التربة وارتفاع خطر انجرافها وجرفها بفعل السيول في المناطق التي تضرّرت من حرائق الغابات الأخيرة.
ودعا والي جندوبة الطيب الدريدي اللجنة المحلية الى الانطلاق في العمل الاستباقي ورفع كافة الاخلالات وضمان الاستعداد الجيد لاي طارئ يمكن ان يحدث.
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