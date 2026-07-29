"يويفا" يصعد لهجته ضد "فيفا": بيع حصص البطولات الكبرى يهدف إلى "الإثراء الشخصي"

Further UEFA statement on FIFA plans: ⬇ pic.twitter.com/EgQSUob9B5 — UEFA (@UEFA) July 29, 2026

صعّدمن انتقاداته لخطةالرامية إلى بيع حصص في بطولاته الكبرى، معتبراً أن هذه الخطوة تهدف إلى "إثراء أنفسهم وأصدقائهم" على حساب مصالح كرة القدم.وأكد "يويفا"، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، رفضه القاطع للمقترح الذي يدفع به رئيس "فيفا"، والقاضي بإنشاء شركة تجارية تتولى إدارة أبرز مسابقات الاتحاد الدولي، بما في ذلك، مع فتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص لشراء حصص فيها.وبحسب المقترح، ستحصل الاتحادات الوطنية الأعضاء في "فيفا"، وعددها 211 اتحاداً، علىلكل اتحاد، منهاتُصرف كدفعة أولى، على أن يكونآخر أجل للانضمام إلى المشروع.وحذر إنفانتينو الاتحادات من أن رفض الخطة سيؤدي إلى انخفاض العائدات التي ستتحصل عليها إلى نحو، أي أقل بنحومقارنة بما يعد به المشروع الجديد، وهو ما أثار تحفظات عدة اتحادات، من بينهاواعتبر "يويفا" أن تحديد موعد نهائي للانضمام أو خسارة الدفعة الأولى "يكشف حقيقة هذا المشروع"، مؤكداً أن المشاورات التي أجراها مع مختلف مكونات كرة القدم أظهرت وجودللخطة.وشدد الاتحاد الأوروبي على أن "فيفا لا يمكنه مواصلة استخدام كرة القدم لإثراء نفسه وأصدقائه"، داعياً إلى إعطاء الأولوية لمصالح، بدلاً من السعي وراء المكاسب التجارية.ومن المنتظر أن تعقد الاتحادات الـ55 المنضوية تحت لواء "يويفا"، غداً الخميس، اجتماعاً لمناقشة مقترح "فيفا" ببيع حصص ملكية في بطولاته لمستثمرين خارجيين.