"يويفا" يصعد لهجته ضد "فيفا": بيع حصص البطولات الكبرى يهدف إلى "الإثراء الشخصي"
صعّد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) من انتقاداته لخطة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الرامية إلى بيع حصص في بطولاته الكبرى، معتبراً أن هذه الخطوة تهدف إلى "إثراء أنفسهم وأصدقائهم" على حساب مصالح كرة القدم.
وأكد "يويفا"، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، رفضه القاطع للمقترح الذي يدفع به رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو، والقاضي بإنشاء شركة تجارية تتولى إدارة أبرز مسابقات الاتحاد الدولي، بما في ذلك كأس العالم، مع فتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص لشراء حصص فيها.
وبحسب المقترح، ستحصل الاتحادات الوطنية الأعضاء في "فيفا"، وعددها 211 اتحاداً، على 40 مليون دولار لكل اتحاد، منها 20 مليون دولار تُصرف كدفعة أولى، على أن يكون 19 سبتمبر آخر أجل للانضمام إلى المشروع.
وحذر إنفانتينو الاتحادات من أن رفض الخطة سيؤدي إلى انخفاض العائدات التي ستتحصل عليها إلى نحو 2.7 مليار دولار، أي أقل بنحو 75 بالمئة مقارنة بما يعد به المشروع الجديد، وهو ما أثار تحفظات عدة اتحادات، من بينها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
واعتبر "يويفا" أن تحديد موعد نهائي للانضمام أو خسارة الدفعة الأولى "يكشف حقيقة هذا المشروع"، مؤكداً أن المشاورات التي أجراها مع مختلف مكونات كرة القدم أظهرت وجود معارضة واسعة ومتزايدة للخطة.
وشدد الاتحاد الأوروبي على أن "فيفا لا يمكنه مواصلة استخدام كرة القدم لإثراء نفسه وأصدقائه"، داعياً إلى إعطاء الأولوية لمصالح الاتحادات والأندية والبطولات واللاعبين والجماهير، بدلاً من السعي وراء المكاسب التجارية.
ومن المنتظر أن تعقد الاتحادات الـ55 المنضوية تحت لواء "يويفا"، غداً الخميس، اجتماعاً لمناقشة مقترح "فيفا" ببيع حصص ملكية في بطولاته لمستثمرين خارجيين.
وأكد "يويفا"، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، رفضه القاطع للمقترح الذي يدفع به رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو، والقاضي بإنشاء شركة تجارية تتولى إدارة أبرز مسابقات الاتحاد الدولي، بما في ذلك كأس العالم، مع فتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص لشراء حصص فيها.
Further UEFA statement on FIFA plans: ⬇ pic.twitter.com/EgQSUob9B5— UEFA (@UEFA) July 29, 2026
وبحسب المقترح، ستحصل الاتحادات الوطنية الأعضاء في "فيفا"، وعددها 211 اتحاداً، على 40 مليون دولار لكل اتحاد، منها 20 مليون دولار تُصرف كدفعة أولى، على أن يكون 19 سبتمبر آخر أجل للانضمام إلى المشروع.
وحذر إنفانتينو الاتحادات من أن رفض الخطة سيؤدي إلى انخفاض العائدات التي ستتحصل عليها إلى نحو 2.7 مليار دولار، أي أقل بنحو 75 بالمئة مقارنة بما يعد به المشروع الجديد، وهو ما أثار تحفظات عدة اتحادات، من بينها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
واعتبر "يويفا" أن تحديد موعد نهائي للانضمام أو خسارة الدفعة الأولى "يكشف حقيقة هذا المشروع"، مؤكداً أن المشاورات التي أجراها مع مختلف مكونات كرة القدم أظهرت وجود معارضة واسعة ومتزايدة للخطة.
وشدد الاتحاد الأوروبي على أن "فيفا لا يمكنه مواصلة استخدام كرة القدم لإثراء نفسه وأصدقائه"، داعياً إلى إعطاء الأولوية لمصالح الاتحادات والأندية والبطولات واللاعبين والجماهير، بدلاً من السعي وراء المكاسب التجارية.
ومن المنتظر أن تعقد الاتحادات الـ55 المنضوية تحت لواء "يويفا"، غداً الخميس، اجتماعاً لمناقشة مقترح "فيفا" ببيع حصص ملكية في بطولاته لمستثمرين خارجيين.
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