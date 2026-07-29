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الرصد الجوي: خريف 2026 سيكون أكثر حرارة مع أمطار أعلى قليلاً من المعدلات

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Bookmark article    Publié le Mercredi 29 Juillet 2026 - 18:38 قراءة: 1 د, 1 ث
      
توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن يشهد موسم أوت - سبتمبر - أكتوبر 2026 درجات حرارة أعلى من المعدلات المناخية المعتادة، مع تسجيل كميات أمطار تفوق المعدلات المرجعية بقليل، وذلك وفق أحدث النماذج المناخية الموسمية.

وأوضح المعهد، في نشرته الخاصة بالتوقعات الموسمية، أن مختلف النماذج الدولية والوطنية تتفق على سيناريو يُرجح تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ما يجعل هذا الاحتمال الأكثر ترجيحاً.


وفي ما يخص الأمطار، تشير التوقعات إلى زيادة طفيفة في كميات التساقطات مقارنة بالمعدلات المناخية المرجعية، مع إمكانية تسجيل تفاوتات محلية بين مختلف الجهات، نظراً للطبيعة المتغيرة لأمطار فصل الخريف.


وبيّن المعهد أن الفترة الممتدة من أوت إلى أكتوبر تمثل مرحلة انتقالية بين الصيف والخريف، وتشهد عادة انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة وعودة الأمطار، خاصة خلال شهر سبتمبر، مع تركزها أساساً في شمال البلاد والوسط، مقابل كميات أقل بالجنوب.

وبحسب المعدلات المناخية المرجعية للفترة 1991-2020، تتراوح درجات الحرارة خلال هذه الفترة بين 21 و26 درجة مئوية بالشمال والوسط، وبين 26 و29 درجة بالجنوب، فيما تتراوح كميات الأمطار الموسمية بين 100 و211 مليمتراً بالشمال، و77 و135 مليمتراً بالوسط، و22 و65 مليمتراً بالجنوب.

وأكد المعهد أن هذه التوقعات تقدم اتجاهاً مناخياً عاماً للموسم، ولا تسمح بالتنبؤ بالظواهر الجوية المتطرفة، التي تبقى من اختصاص التوقعات الجوية قصيرة ومتوسطة المدى.
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