الرصد الجوي: خريف 2026 سيكون أكثر حرارة مع أمطار أعلى قليلاً من المعدلات

توقعأن يشهد موسمدرجات حرارة أعلى من المعدلات المناخية المعتادة، مع تسجيل كميات أمطار تفوق المعدلات المرجعية بقليل، وذلك وفق أحدث النماذج المناخية الموسمية.وأوضح المعهد، في نشرته الخاصة بالتوقعات الموسمية، أن مختلف النماذج الدولية والوطنية تتفق على سيناريو يُرجح تسجيلخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ما يجعل هذا الاحتمال الأكثر ترجيحاً.وفي ما يخص الأمطار، تشير التوقعات إلىمقارنة بالمعدلات المناخية المرجعية، مع إمكانية تسجيل تفاوتات محلية بين مختلف الجهات، نظراً للطبيعة المتغيرة لأمطار فصل الخريف.وبيّن المعهد أن الفترة الممتدة من أوت إلى أكتوبر تمثل مرحلة انتقالية بين الصيف والخريف، وتشهد عادة انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة وعودة الأمطار، خاصة خلال شهر سبتمبر، مع تركزها أساساً في شمال البلاد والوسط، مقابل كميات أقل بالجنوب.وبحسب المعدلات المناخية المرجعية للفترة، تتراوح درجات الحرارة خلال هذه الفترة بينبالشمال والوسط، وبينبالجنوب، فيما تتراوح كميات الأمطار الموسمية بينبالشمال، وبالوسط، وبالجنوب.وأكد المعهد أن هذه التوقعات تقدمللموسم، ولا تسمح بالتنبؤ بالظواهر الجوية المتطرفة، التي تبقى من اختصاص التوقعات الجوية قصيرة ومتوسطة المدى.