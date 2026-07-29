مستقبل القصرين - محمد الزعبي رئيسا للهيئة التسييرية

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اعلن المستقبل الرياضي بالقصرين اليوم الاربعاء ان والي الجهة زياد الطرابلسي قرر تكليف محمد الزعبي برئاسة الهيئة التسييرية للفريق

يذكر ان المدرب صابر مرزوقي سيشرف على تدريب الفريق الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لموسم 2026-2027.

