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مستقبل القصرين - محمد الزعبي رئيسا للهيئة التسييرية

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Bookmark article    Publié le Mercredi 29 Juillet 2026 - 18:12 قراءة: 0 د, 11 ث
      
اعلن المستقبل الرياضي بالقصرين اليوم الاربعاء ان والي الجهة زياد الطرابلسي قرر تكليف محمد الزعبي برئاسة الهيئة التسييرية للفريق
يذكر ان المدرب صابر مرزوقي سيشرف على تدريب الفريق الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لموسم 2026-2027.
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