مستقبل القصرين - محمد الزعبي رئيسا للهيئة التسييرية

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18:40 - معز المستيري: المكتب الجامعي اختار معين الشعباني مدربا للمنتخب التونسي بالاجماع وتوجه نحو الابقاء على جمال الحيمودي كمشرف عام على التحكيم
17:05 - بتسجيل سيدي بوسعيد على قائمة تراث العالمي عدد العناصر التونسية المسجلة لدى اليونسكو يرتفع إلى 24 عنصرا
الأربعاء 29 جويلية 2026 | 14 صفر 1448
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