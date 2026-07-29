JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 17:48 Tunis

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة: ناشئات تونس يتوجن باللقب القاري بعد فوز مثير على مصر

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a6a2543dcdc83.84455493_qimhpegnjfklo.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 29 Juillet 2026 - 17:03 قراءة: 0 د, 34 ث
      
توج المنتخب التونسي للكرة الطائرة للناشئات (أقل من 18 سنة)، اليوم الأربعاء، بلقب بطولة إفريقيا إثر فوزه في المباراة النهائية على المنتخب المصري، صاحب الأرض والجمهور، بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 25-22، 25-18، 22-25، 21-25، 18-16، في مباراة قوية حسمتها اللاعبات التونسيات في الشوط الفاصل.


وكان المنتخب التونسي قد بلغ الدور النهائي بعد انتصاره، أمس الثلاثاء، على منتخب الكاميرون بثلاثة أشواط دون رد (25-17، 25-19، 25-15)، ليضمن في الوقت ذاته التأهل إلى بطولة العالم 2027.


وأنهى المنتخب التونسي الدور الأول في المركز الثاني، بعدما حقق أربعة انتصارات أمام السنغال والجزائر والكاميرون والمغرب، مقابل هزيمة وحيدة أمام منتخب مصر، قبل أن يثأر منها في النهائي ويتوج باللقب القاري.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333699

babnet

كل الأخبار...

17:48 - طقس ليل الاربعاء:صاف إلى قليل السحب و الحرارة تصل إلى 31 درجة بأقصى الجنوب الغربي
17:07 - 275 من الكفاءات التونسية يستفيدون من برنامج تكوين متخصص لمواكبة التحول نحو الاقتصاد الأخضر
17:05 - بتسجيل سيدي بوسعيد على قائمة تراث العالمي عدد العناصر التونسية المسجلة لدى اليونسكو يرتفع إلى 24 عنصرا
17:03 - بطولة إفريقيا للكرة الطائرة: ناشئات تونس يتوجن باللقب القاري بعد فوز مثير على مصر
16:52 - رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم : مباريات البطولة ستجرى بانتظام الى غاية الجولة 21
16:31 - النادي الصفاقسي: القطيعة بالتراضي مع اللاعب السوداني عمار طيفور
16:26 - *الرابطة الأولى: كلاسيكو الترجي والنجم الساحلي يشعل الجولة الافتتاحية للموسم الجديد
16:11 - مجلس نواب الشعب يشرع في النظر في مشروع قانون للموافقة على تمويل إضافي لفائدة ميزانية الدولة
16:02 - بن عروس: انطلاق أشغال جهر وادي مليان برادس
15:37 - وزير الاقتصاد يؤكد ان التداين وسيلة لتمويل الأولويات الوطنية، والسيادة خط أحمر ويرفض الإملاءات
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 29 جويلية 2026 | 14 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:11
19:31
16:15
12:33
05:22
03:40
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet32°
31° Babnet
الــرياح:
4.72 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-25
33°-26
35°-26
37°-26
39°-27
  • Avoirs en devises 23418,4
  • (29/07)
  • Jours d'importation 93
  • 1 € = 3,36913 DT
  • (29/07)
  • 1 $ = 2,96674 DT
  • Solde Compte du Trésor     (28/07)     715,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (28/07)   29667 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio