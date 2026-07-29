بطولة إفريقيا للكرة الطائرة: ناشئات تونس يتوجن باللقب القاري بعد فوز مثير على مصر

توج المنتخب التونسي للكرة الطائرة للناشئات (أقل من 18 سنة)، اليوم الأربعاء، بلقبإثر فوزه في المباراة النهائية على المنتخب المصري، صاحب الأرض والجمهور، بنتيجةوجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:، في مباراة قوية حسمتها اللاعبات التونسيات في الشوط الفاصل.وكان المنتخب التونسي قد بلغ الدور النهائي بعد انتصاره، أمس الثلاثاء، على منتخب الكاميرون بثلاثة أشواط دون رد، ليضمن في الوقت ذاته التأهل إلىوأنهى المنتخب التونسي الدور الأول في المركز الثاني، بعدما حقق أربعة انتصارات أمام، مقابل هزيمة وحيدة أمام منتخب، قبل أن يثأر منها في النهائي ويتوج باللقب القاري.