رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم : مباريات البطولة ستجرى بانتظام الى غاية الجولة 21

أكد وليد بن محمد رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أنّ رزمانة بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2026-2027 تمّ سحبها بطريقة علمية، مشيرا الى أنّ الفرق المعنية بالمنافسة هي التي تقيّم ما اذا كانت منصفة لها أم لا.وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ مباريات البطولة في موسمها الجديد ستجرى الى غاية الجولة 21 بانتظام ودون أي تغيير.وبيّن أنّه من المحتمل أن تجرى بعد الجولة 21 بعض التعديلات تأخذ بعين الاعتبار بلوغ الفرق المؤهلة للمشاركات القارية للأدوار المتقدمة في مسابقتي كأس رابطة الأبطال الافريقية وكأس الاتحاد الافريقي.ودعا رئيس الرابطة جميع الأطراف بما فيها الفرق الى العمل على تظافر الجهود والتعاون من أجل استكمال مسار البطولة في ظروف مشوقة وملائمة.وخلص الى أنّ كامل مباريات البطولة ستبث مباشرة على القنوات والمنصات المالكة لحقوق البث، على أن تقام المقابلات كما الموسم الماضي بحضور تقنية "الفار".وتجدر الاشارة الى أنّ الفرق المعنية بالمشاركة في كأس رابطة الأبطال الافريقية هي النادي الافريقي (صاحب لقب بطولة موسم 2025-2026) والترجي الرياضي (وصيف بطل موسم 2025-2026)، فيما سيشارك النادي الصفاقسي (صاحب المركز الثالث في البطولة لموسم 2025-2026) والترجي الرياضي الجرجيسي (وصيف بطل مسابقة كأس تونس لموسم 2025-2026) في كأس الاتحاد الافريقي.وتنطلق الجولة الافتتاحية للبطولة للموسم الرياضي 2026-2027 يومي 22 و 23 أوت المقبل، وفق البرنامج التالي:تقدم ساقية الداير - شبيبة العمرانالملعب التونسي - النادي الصفاقسيأمل حمام سوسة - الاتحاد المنستيريالترجي الرياضي - النجم الساحلينجم المتلوي - النادي الافريقياتحاد بنقردان - نادي حمام الانفالنادي البنزرتي - مستقبل المرسىالترجي الجرجيسي - الاولمبي الباجي