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275 من الكفاءات التونسية يستفيدون من برنامج تكوين متخصص لمواكبة التحول نحو الاقتصاد الأخضر

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Bookmark article    Publié le Mercredi 29 Juillet 2026 - 17:07 قراءة: 0 د, 58 ث
      
ينطلق 275 من الكفاءات التونسية في قطاعي الكهرباء والإلكترونيك في مسار تكوين متخصص يهدف إلى تعزيز مهاراتهم في المهن المرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار برنامج " THAMM Plus " الممول من ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

وأفاد بلاغ، صادر اليوم الأربعاء عن السفارة الألمانية بتونس، بأن البرنامج يهدف إلى إعداد المشاركين لمواكبة التحولات التي يشهدها سوق الشغل، من خلال تمكينهم من اكتساب مهارات متقدمة في مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، واحتساب البصمة الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاعي البناء والخدمات، بما يعزز جاهزيتهم لفرص العمل المستقبلية في تونس وألمانيا.


وينفذ هذا البرنامج ببادرة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، والمنظمة السويسرية للتعاون التقني، والوكالة التونسية للتكوين المهني، والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، والجامعة التونسية للكهرباء والإلكترونيك.


ويعد " THAMM Plus " امتدادا لبرنامج " THAMM "، وهو مبادرة إقليمية تعنى بتعزيز الإدارة الشاملة لهجرة اليد العاملة وتنقلها في بلدان شمال إفريقيا.

ويركز البرنامج على دعم مسارات التنقل المهني المنظمة، من خلال توفير فرص عمل آمنة وقانونية وعادلة للمتدربين والفنيين المختصين من تونس والمغرب ومصر نحو عدد من الدول الأوروبية، من بينها ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، بما يستجيب لاحتياجات أسواق العمل ويواكب متطلبات التحول الأخضر.
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