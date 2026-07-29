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المنستير: انطلاق الاستعدادات لتنظيم المعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية من 18 إلى 27 أوت "

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Bookmark article    Publié le Mercredi 29 Juillet 2026 - 20:10 قراءة: 1 د, 24 ث
      
من المنتظر أن تنطلق بداية من 11 أوت القادم، عملية تركيز خيام المعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية بالمنستير، الذي سينتظم تحت شعار "تحف وهدايا من بلادي" من 18 إلى 27 أوت بساحة الفنون بالمدينة، على مساحة جملية تناهز 400 متر مربع، منها 236 متراً مربعاً مخصصة للعرض المباشر.

كما سيتم الشروع في توفير مختلف التجهيزات الفنية واللوجستية وإحكام الإنارة العمومية والربط الكهربائي والنظافة والتشوير وتأمين محيط التظاهرة بما يضمن حسن استقبال العارضين والزوار.

وقد مثّلت الاستعدادات لتنظيم المعرض، محور جلسة عمل أشرف عليها والي المنستير عيسى موسى، اليوم الأربعاء، للوقوف على مدى جاهزية مختلف الترتيبات اللوجستية والتنظيمية والفنية، في إطار الإعداد المحكم لهذا الموعد الوطني الرامي إلى دعم الصناعات التقليدية وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالجهة.
يذكر أنّ هذا المعرض ينظم من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية، بالتنسيق مع ولاية المنستير وبلدية المكان وعدد من الهياكل الجهوية المتدخلة، ويضم 26 خيمة عرض يؤثثها 30 حرفياً ومؤسسة حرفية من بينهم 20 حرفياً ومؤسسة من ولاية المنستير، إلى جانب مشاركات من مختلف ولايات الجمهورية، بما يعزز التبادل والتعريف بثراء الصناعات التقليدية وتنوعها.
ويهدف المعرض إلى استقطاب أكثر من 40 ألف زائر من المواطنين والمصطافين والسياح خاصة الوافدين من الجزائر وليبيا وعدد من الدول الأوروبية، من خلال عرض باقة متنوعة من المنتوجات الحرفية تشمل النسيج واللباس التقليدي والخزف والفخار والحلي والفضيات والنحاس وخشب الزيتون ومنتوجات السعف والحلفاء والجلود، إلى جانب الحلويات التقليدية والزيوت والعطور الطبيعية، بما يساهم في دعم تسويق المنتوج الحرفي التونسي والمحافظة على الموروث الوطني.

كما يتضمن برنامج التظاهرة فقرات تنشيطية وورشات حية يؤمنها 10 حرفيين لإبراز عدد من الحرف المهدّدة بالاندثار، فضلاً عن تمكين 5 تلاميذ وطلبة من المشاركة مجاناً في إطار برنامج "تلميذ أو طالب بصنعة"، بما يعزز نقل المهارات إلى الأجيال الصاعدة ويكرّس الصناعات التقليدية كرافد للتشغيل والتنمية والاقتصاد الإبداعي.
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