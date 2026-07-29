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النادي الصفاقسي: القطيعة بالتراضي مع اللاعب السوداني عمار طيفور

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Bookmark article    Publié le Mercredi 29 Juillet 2026 - 16:31 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أعلن النادي الرياضي الصفاقسي اليوم الأربعاء التوصل إلى اتفاق مع اللاعب السوداني عمار طيفور يقضي بفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين وذلك بعد تنازل اللاعب عن جزء من مستحقاته المالية.
وتوجّه النادي الرياضي الصفاقسي في بلاغ على صفحته الرسمية بالشكر إلى متوسط الميدان الدفاعي عمار طيفور على ما قدّمه خلال الفترة التي قضاها بألوان الأبيض والأسود، متمنيا له كلّ التوفيق والنجاح في بقية مشواره الرياضي.
يذكر أنّ النادي الرياضي الصفاقسي كان قد تعاقد مع اللاعب عمار طيفور في 1 أوت 2025 وكان من المقرر أن يستمرّ عقده مع نادي عاصمة الجنوب الى غاية 30 جوان 2027.
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