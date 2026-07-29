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بتسجيل سيدي بوسعيد على قائمة تراث العالمي عدد العناصر التونسية المسجلة لدى اليونسكو يرتفع إلى 24 عنصرا

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Bookmark article    Publié le Mercredi 29 Juillet 2026 - 17:05 قراءة: 2 د, 15 ث
      
تبعا لتسجيل قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو، بلغ عدد العناصر التونسية المسجلة على قائمة التراث الإنساني 10 مواقع تضم تسعة مواقع ثقافية ومحمية طبيعية، ليبلغ العدد الجملي للعناصر التونسية المسجلة بين مواقع أثرية وعناصر تراث غير مادي 24 عنصرا.

وجاء تسجيل قرية سيدي بوسعيد يوم 25 جويلية 2026 ، في ملف يحمل عنوان "قرية سيدي بوسعيد: مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط"، وذلك خلال أعمال الدورة 48 للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو التي التأمت من 19 إلى 29 جويلية 2026 بمدينة بوسان الكورية، وفق ما أعلنت عنه المندوبية الدائمة لتونس لدى منظمة اليونسكو.


وتضم قائمات اليونسكو العناصر التونسية التالية :

أولا: قائمة التراث العالمي (10 مواقع) :

1. قرية سيدي بوسعيد (2026)
2. جزيرة جربة: شهادة على نمط إعمار في مجال ترابي جزيري (2023)
3. موقع دقة الأثري / ثوغّا (1997)
4. المدينة العتيقة بسوسة (1988)
5. القيروان (1988)
6. المدينة البونيقية بكركوان ومقبرتها (1985)
7. محمية إشكل الوطنية (1980)
8. المدينة العتيقة بتونس (1979)
9. الموقع الأثري بقرطاج (1979)
10. مدرج الجم الروماني (1979)

ثانيا: القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية (10 ملفات، منها 4 ملفات وطنية و6 ملفات عربية مشتركة):

الملفات الوطنية:
1. فنون العرض لدى طوائف غبنتن (2024)
2. الهريسة : المعارف والمهارات والممارسات المطبخيّة والاجتماعيّة (2022)
3. طرق الصيد بالشرفية في جزيرة قرقنة (2020)
4. المعارف والمهارات المرتبطة بفخار نساء سجنان (2018)

الملفات الستة المشتركة مع البلدان العربية:
1. الكحل العربي (2025)
2. الحنّاء: الطقوس والممارسات الجماليّة والاجتماعيّة (2024)
3. الفنون والخبرات والممارسات المرتبطة بالنقش على المعادن (الذهب والفضة والنحاس) (2023)
4. النخلة: المعارفّ والمهاراتّ والتقاليدّ والممارسات (2022)
5. فنون الخط العربي: المهارات والمعارف (2021)
6. الكسكسي: المعارف والمهارات والطقوس (2020)

ثالثا: سجل "ذاكرة العالم" (3 عناصر):

1. التراث الموسيقي في أرشيف البارون ديرلانجي (1910-1932) سُجل في 2023
2. إلغاء الرق في تونس (1841-1846) سُجل في 2017
3. القرصنة البحرية التونسية في المتوسط و العلاقات الدولية في القرنين 18 و 19 سُجل في 2011

رابعا: شبكة اليونسكو العالمية للحدائق الجيولوجية (عنصر واحد):

1. الحديقة الجيولوجية بالظاهر (2026)

خامسا: كراسي اليونسكو (7 كراسٍ):

1. كرسي التربية المفتوحة من أجل تعليم مبتكر وذكي وشامل- جامعة سوسة (2026)
2. كرسي القرائية والصحة والتنمية المستدامة- جامعة سوسة (2025)
3. كرسي المياه والنفايات والطاقة، المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس (2025)
4. كرسي التعليم العالي من أجل التنمية المستدامة في إفريقيا- جامعة منّوبة (2024)
5. كرسي الاستشراف والاستباق واتخاذ القرار الاستراتيجي- جامعة قرطاج (2019)
6. كرسي روح التعلّم بالمشاريع- المدرسة العليا الخاصّة للهندسة والتكنولوجيا ESPRIT (2016)
7. كرسي الفلسفة بجامعة تونس (1997)

وجدير بالذكر أن كراسي اليونسكو تُجسد التزاما أكاديميا على المستوى العالمي، من خلال تعزيز التعاون بين الجامعات وتبادل المعارف ودعم التنمية المستدامة، إلا أنها لا تُحتسب ضمن الإحصاء الرسمي للمواقع والممتلكات التراثية والبرامج المدرجة لدى منظمة اليونسكو.
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