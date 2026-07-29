تم،اليوم الاربعاء 29 جويلية 2026، توقيع الإتّفاق الإطاري للتعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النّقل واللوجستية.ويهدف هذا الإتقاق إلى وضع إطار شامل لتحديد استراتيجيّة مشتركة لتطوير التعاون الثنائيّ في مجالات النّقل واللوجستية بما يخدم مصلحة الشعبين الصّديقين، وفق بلاغ لوزارة النقل.وجاء التوقيع على إثر انعقاد أشغال الاجتماع الثنائي، أمس الثلاثاء 28 جويلية 2026، الذي جمع وزير النقل رشيد عامري بنائب وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي ادواردو ريكسي.