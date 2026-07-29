تأجيل النظر في قضية تجميد نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى 20 أوت

قررتتأجيل النظر في القضية الاستعجالية التي رفعتهاإلى جلسةوكانت الرابطة قد تقدمت بدعوى استعجالية للطعن في قرارالقاضي، مطالبة بالرجوع في هذا القرار.ومن المنتظر أن تنظر المحكمة خلال الجلسة المقبلة في مطالب الرابطة وأسانيدها القانونية، قبل البت في مدى مشروعية قرار التجميد والإجراءات المترتبة عنه، وذلك في إطار القضية الاستعجالية المرفوعة أمامها.