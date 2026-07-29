تأجيل النظر في قضية تجميد نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى 20 أوت
قررت الدائرة الاستعجالية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية الاستعجالية التي رفعتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى جلسة 20 أوت 2026.
وكانت الرابطة قد تقدمت بدعوى استعجالية للطعن في قرار الكتابة العامة للحكومة القاضي بتجميد نشاطها لمدة شهر واحد، مطالبة بالرجوع في هذا القرار.
ومن المنتظر أن تنظر المحكمة خلال الجلسة المقبلة في مطالب الرابطة وأسانيدها القانونية، قبل البت في مدى مشروعية قرار التجميد والإجراءات المترتبة عنه، وذلك في إطار القضية الاستعجالية المرفوعة أمامها.
وكانت الرابطة قد تقدمت بدعوى استعجالية للطعن في قرار الكتابة العامة للحكومة القاضي بتجميد نشاطها لمدة شهر واحد، مطالبة بالرجوع في هذا القرار.
ومن المنتظر أن تنظر المحكمة خلال الجلسة المقبلة في مطالب الرابطة وأسانيدها القانونية، قبل البت في مدى مشروعية قرار التجميد والإجراءات المترتبة عنه، وذلك في إطار القضية الاستعجالية المرفوعة أمامها.
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