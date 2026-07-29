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البنك المركزي التونسي يطلق طلب عروض وطني لإحداث مركز عمليات أمن سيبراني

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Bookmark article    Publié le Mercredi 29 Juillet 2026 - 14:05 قراءة: 1 د, 3 ث
      
أطلق البنك المركزي التونسي طلب عروض وطني لإحداث مركز عمليات أمن سيبراني، وذلك في إطار تعزيز قدراته على حماية منظومته المعلوماتية والتصدي للتهديدات والهجمات السيبرانية.

وأوضح البنك في وثيقة طلب العروض أن المشروع يهدف إلى إرساء منظومة متكاملة لرصد الحوادث الأمنية وتحليلها والاستجابة لها بصفة ناجعة مع ضمان المراقبة المستمرة للبيئة الرقمية للبنك بما يعزز أمن بنيته التحتية المعلوماتية واستمرارية نشاطه.


ويتضمن طلب العروض اختيار ائتلاف يضم مزود خدمات تونسيا وآخر أجنبيا متخصصين في الأمن السيبراني يتوليان تنفيذ المشروع ومرافقة البنك المركزي طوال فترة العقد.


وتشمل المهام المطلوبة إرساء مركز عمليات الأمن السيبراني وتشغيله بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية في هذا المجال إلى جانب ضمان استمرارية تشغيل المركز وصيانته وتحيينه وتطويره بصفة متواصلة.

كما ينص المشروع على إتمام عمليات هذا المركز من خلال اعتماد منصة متخصصة في تنسيق وإتمام الاستجابة للحوادث الأمنية فضلا عن تنظيم برامج تكوين لفائدة إطارات البنك المركزي ونقل الخبرات الفنية إليها.

واشترط البنك المركزي أن تكون الشركات المشاركة ذات خبرة مثبتة في مجال الأمن السيبراني على أن يتم تقديم العروض في شكل ائتلاف يضم مزود خدمات تونسيا وآخر أجنبيا.

ودعا البنك المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى سحب كراس الشروط من الإدارة العامة للمشتريات بمقره المركزي بالعاصمة أو طلبه عبر البريد الإلكتروني المخصص للغرض على أن تودع العروض وفق الشروط والإجراءات المحددة في وثيقة طلب العروض.
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