الكشف عن رزنامة بطولة الرابطة 1.. كلاسيكو مبكر ودربي العاصمة في الجولة الثامنة
أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، اليوم الأربعاء، عن رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2026-2027، والتي أسفرت عن مواجهات قوية منذ الجولة الافتتاحية، أبرزها الكلاسيكو الذي سيجمع الترجي الرياضي التونسي بـالنجم الساحلي.
وفي ما يلي برنامج الجولة الأولى:
* الترجي الرياضي التونسي × النجم الساحلي
* نجم المتلوي × النادي الإفريقي
* النادي الصفاقسي × الملعب التونسي
* أمل حمام سوسة × الاتحاد المنستيري
* تقدم ساقية الدائر × شبيبة العمران
* النادي البنزرتي × مستقبل المرسى
* ترجي جرجيس × الأولمبي الباجي
كما كشفت الرابطة أن دربي العاصمة بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي سيقام في الجولة الثامنة من مرحلة الذهاب، على أن يكون النادي الإفريقي صاحب أسبقية الاستضافة في هذه المواجهة المنتظرة.
وتنتظر جماهير الكرة التونسية موسما يعد بالإثارة منذ جولاته الأولى، في ظل برمجة مواجهات قوية بين أبرز أندية البطولة، إلى جانب عودة عدد من الفرق الصاعدة التي تسعى إلى تثبيت مكانها ضمن أندية النخبة.
وفي ما يلي برنامج الجولة الأولى:
* الترجي الرياضي التونسي × النجم الساحلي
* نجم المتلوي × النادي الإفريقي
* النادي الصفاقسي × الملعب التونسي
* أمل حمام سوسة × الاتحاد المنستيري
* تقدم ساقية الدائر × شبيبة العمران
* النادي البنزرتي × مستقبل المرسى
* ترجي جرجيس × الأولمبي الباجي
كما كشفت الرابطة أن دربي العاصمة بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي سيقام في الجولة الثامنة من مرحلة الذهاب، على أن يكون النادي الإفريقي صاحب أسبقية الاستضافة في هذه المواجهة المنتظرة.
وتنتظر جماهير الكرة التونسية موسما يعد بالإثارة منذ جولاته الأولى، في ظل برمجة مواجهات قوية بين أبرز أندية البطولة، إلى جانب عودة عدد من الفرق الصاعدة التي تسعى إلى تثبيت مكانها ضمن أندية النخبة.
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