الكشف عن رزنامة بطولة الرابطة 1.. كلاسيكو مبكر ودربي العاصمة في الجولة الثامنة

أعلنت، اليوم الأربعاء، عن، والتي أسفرت عن مواجهات قوية منذ الجولة الافتتاحية، أبرزهاالذي سيجمعبـوفي ما يلي برنامج الجولة الأولى:* الترجي الرياضي التونسي × النجم الساحلي* نجم المتلوي × النادي الإفريقي* النادي الصفاقسي × الملعب التونسي* أمل حمام سوسة × الاتحاد المنستيري* تقدم ساقية الدائر × شبيبة العمران* النادي البنزرتي × مستقبل المرسى* ترجي جرجيس × الأولمبي الباجيكما كشفت الرابطة أنبينسيقام في، على أن يكونصاحب أسبقية الاستضافة في هذه المواجهة المنتظرة.وتنتظر جماهير الكرة التونسية موسما يعد بالإثارة منذ جولاته الأولى، في ظل برمجة مواجهات قوية بين أبرز أندية البطولة، إلى جانب عودة عدد من الفرق الصاعدة التي تسعى إلى تثبيت مكانها ضمن أندية النخبة.