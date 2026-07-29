بحث آفاق التعاون بين جامعة سوسة وقطاع التكوين المهني الجزائري في مجالات الابتكار البيداغوجي والتحول الرقمي

بحث وفد جزائري يمثل مؤسسات التكوين المهني بالجزائر خلال زيارة عمل أداها، مؤخرا، إلى خلية الابتكار البيداغوجي والرقمي بجامعة سوسة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الابتكار البيداغوجي والتحول الرقمي.وأفضت الزيارة إلى الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الجانبين والعمل على إعداد برامج تعاون مشتركة تشمل تبادل الخبرات والكفاءات وتنظيم دورات تكوينية وورشات عمل وتطوير مشاريع في مجالات الابتكار البيداغوجي والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتعليم المفتوح بما يدعم جودة التكوين ويعزز الشراكة بين جامعة سوسة ومؤسسات التكوين المهني بالجزائر.واستهل الوفد زيارته بجولة داخل خلية الابتكار البيداغوجي والرقمي اطلع خلالها على أبرز المبادرات التي أطلقتها الجامعة لتطوير أساليب التدريس والتعلم وبرامج تكوين الإطارات التدريسية ومنصات التعليم الافتراضي إلى جانب التوجهات الاستراتيجية للجامعة في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي وتطوير التعليم المفتوح.كما تابع أعضاء الوفد عرضا حول منظومة الابتكار وريادة الأعمال بجامعة سوسة ومختلف آليات مرافقة الطلبة والباحثين وحاملي المشاريع وبرامج دعم الإبداع والابتكار فضلا عن الخدمات التي توفرها الجامعة لتشجيع المبادرة وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ذات قيمة مضافة.وشكلت جلسة العمل التي جمعت مسؤولي جامعة سوسة وأعضاء الوفد الجزائري مناسبة لتبادل التجارب والخبرات حول أحدث الممارسات في مجالات الابتكار البيداغوجي والتحول الرقمي واستعراض التحديات المشتركة وسبل تطوير آليات التكوين ومواكبة التحولات التكنولوجية.