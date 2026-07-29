مركز التوليد بتونس ينفي تأثر الرضع بانقطاع الكهرباء ويكشف تفاصيل الحادثة

نفى مركز التوليد وطب الرضيع بتونس وجود أي تأثير لانقطاع التيار الكهربائي الذي سُجل صباح السبت 25 جويلية الجاري، على صحة الرضع أو سير الخدمات الصحية بالمركز، مؤكدا تواصل تقديم الرعاية الطبية بصفة عادية ودون انقطاع، بفضل جاهزية الفرق الطبية والفنية ومنظومات التأمين الكهربائي بالمؤسسة.وأكد مركز التوليد وطب الرضيع بتونس، في بلاغ أصدره اليوم الأربعاء، أن ما تم تداوله بشأن استدعاء أطباء إضافيين أو أطباء مقيمين لإنعاش حديثي الولادة "لا أساس له من الصحة"، مشيرا إلى أنه لم تُسجل أي مضاعفات أو أضرار صحية ناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي.وقدّم المركز، المؤسسة الصحية بمنطقة الرابطة، تفاصيل ما جرى صباح يوم السبت 25 جويلية الجاري، موضحا أن انقطاع التيار الكهربائي على مستوى الشبكة العمومية سُجل على الساعة السابعة صباحا، نافيا ما تم تداوله بشأن تكرر الانقطاع في أيام سابقة أو لاحقة لهذا التاريخ.وأضاف أن المولد الكهربائي بالمؤسسة اشتغل بصفة آلية وفورية، غير أن اللوحة الكهربائية المغذية لقسم طب حديثي الولادة استوجبت تدخلا تقنيا عاجلا، أنجزته الفرق الفنية للمركز بالتنسيق مع الشركة المكلفة بالصيانة، مما مكّن من إعادة تزويد القسم بالكهرباء على الساعة السابعة وأربعين دقيقة صباحا، قبل أن يعود التيار الكهربائي من الشبكة العمومية على 08.10 صباحا، وفق البلاغ.وأكد مركز التوليد وطب الرضيع بتونس أن التجهيزات الطبية الحيوية واصلت العمل طوال فترة الانقطاع بفضل منظوماتها الاحتياطية، "مما ضمن استمرارية التكفل بجميع حديثي الولادة دون تسجيل أي تأثير على حالتهم الصحية أو أي انقطاع في الرعاية".ودعا المركز إلى اعتماد المصادر الرسمية في استقاء المعلومات، محذّرا من أن نشر الأخبار غير الدقيقة يثير القلق دون مبرّر ويمسّ بحق المواطنين في الحصول على معلومة صحيحة وموثوقة. كما أكّد احتفاظه بحقه في اتخاذ كل ما يقتضيه القانون لحماية المؤسسة ومرضاها من نشر المعطيات المضللة.ويأتي بلاغ المركز عقب تدوينة نشرها رئيس منظمة الأطباء الشبان وجيه ذكار على حسابه بموقع "فايسبوك"، أعرب فيها عن استنكاره لانقطاع الكهرباء بقسم إنعاش حديثي الولادة بمستشفى وسيلة بورقيبة بالرابطة، معتبرا أن الحادثة استوجبت استدعاء أطباء لتأمين تنفس الرضع يدويا وفق قوله.وأضاف ذكار أن الحادثة تسببت في حالة طوارئ استدعت حضور المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى المستشفى، كما دفعت البعض إلى الاتصال بأقسام حديثي الولادة في مستشفيات أخرى للبحث عن إمكانية نقل الرضع إليها، مؤكدا في المقابل أنه لم تُسجل أي حالة وفاة على خلفية الحادثة.