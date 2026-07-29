الصادرات الصناعية التونسية تتجاوز 31.7 مليار دينار خلال النصف الأول من 2026

سجلتنموا بنسبةخلال السداسي الأول من سنة 2026، لتبلغمقابلخلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق مؤشرات نشرتهاوأظهرت المؤشرات مواصلة القطاع الصناعي تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الاستثمار، حيث ارتفعت قيمةبنسبةلتصل إلى، مقارنة بـ955.1 مليون دينار خلال السداسي الأول من العام الماضي.كما يُنتظر أن توفر المشاريع الصناعية المصرح بها، مقابلخلال الفترة ذاتها من سنة 2025، أي بزيادة بلغتوسجلتأداء لافتا، إذ ارتفع عدد المشاريع المصرح بها بنسبة، فيما زادت قيمة الاستثمارات الموجهة لهذا الصنف بنسبة، وقفز عدد مواطن الشغل المزمع إحداثها بنسبةوفي ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، بينت المؤشرات أن قيمة الاستثمارات الصناعية المنجزة برؤوس أموال أجنبية بالكامل أو في إطار شراكات مع مستثمرين أجانب ارتفعت بنسبةمقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.كما واصل المستثمرون التونسيون تعزيز حضورهم في القطاع الصناعي، حيث ارتفعت قيمة نوايا الاستثمار بنسبةلتبلغ، فيما زاد عدد مواطن الشغل المعلنة بنسبةليصل إلىوعلى الصعيد الجهوي، شهدتتحسنا ملحوظا في نسق الاستثمار، إذ ارتفعت قيمة الاستثمارات الصناعية المصرح بها بنسبةلتبلغ، مقابلخلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2025.وتعكس هذه المؤشرات تحسن ديناميكية القطاع الصناعي خلال النصف الأول من سنة 2026، مدعوما بارتفاع الصادرات، وتنامي نسق الاستثمار، خاصة في المشاريع الموجهة للتصدير، إلى جانب تعزيز الاستثمار في المناطق الداخلية ومواصلة إحداث مواطن الشغل.