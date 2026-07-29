JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 11:02 Tunis

الصادرات الصناعية التونسية تتجاوز 31.7 مليار دينار خلال النصف الأول من 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a69c135b2ec83.87272852_flepjgqhkimno.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 29 Juillet 2026 - 10:09 قراءة: 1 د, 24 ث
      
سجلت الصادرات الصناعية التونسية نموا بنسبة 7.6 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2026، لتبلغ 31.718 مليار دينار مقابل 29.478 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق مؤشرات نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

وأظهرت المؤشرات مواصلة القطاع الصناعي تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الاستثمار، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات الصناعية المصرح بها بنسبة 10.8 بالمائة لتصل إلى 1.057 مليار دينار، مقارنة بـ955.1 مليون دينار خلال السداسي الأول من العام الماضي.


كما يُنتظر أن توفر المشاريع الصناعية المصرح بها 22 ألفا و582 موطن شغل، مقابل 15 ألفا و564 موطن شغل خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، أي بزيادة بلغت 45.1 بالمائة.


وسجلت المشاريع الصناعية الموجهة كليا للتصدير أداء لافتا، إذ ارتفع عدد المشاريع المصرح بها بنسبة 171.3 بالمائة، فيما زادت قيمة الاستثمارات الموجهة لهذا الصنف بنسبة 58.9 بالمائة، وقفز عدد مواطن الشغل المزمع إحداثها بنسبة 453.2 بالمائة.

وفي ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، بينت المؤشرات أن قيمة الاستثمارات الصناعية المنجزة برؤوس أموال أجنبية بالكامل أو في إطار شراكات مع مستثمرين أجانب ارتفعت بنسبة 34.7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.

كما واصل المستثمرون التونسيون تعزيز حضورهم في القطاع الصناعي، حيث ارتفعت قيمة نوايا الاستثمار بنسبة 4.3 بالمائة لتبلغ 783.8 مليون دينار، فيما زاد عدد مواطن الشغل المعلنة بنسبة 29.6 بالمائة ليصل إلى 13 ألفا و738 موطن شغل.

وعلى الصعيد الجهوي، شهدت مناطق التنمية الجهوية تحسنا ملحوظا في نسق الاستثمار، إذ ارتفعت قيمة الاستثمارات الصناعية المصرح بها بنسبة 74.9 بالمائة لتبلغ 569.7 مليون دينار، مقابل 325.7 مليون دينار خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2025.

وتعكس هذه المؤشرات تحسن ديناميكية القطاع الصناعي خلال النصف الأول من سنة 2026، مدعوما بارتفاع الصادرات، وتنامي نسق الاستثمار، خاصة في المشاريع الموجهة للتصدير، إلى جانب تعزيز الاستثمار في المناطق الداخلية ومواصلة إحداث مواطن الشغل.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333677

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 29 جويلية 2026 | 14 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:11
19:31
16:15
12:33
05:22
03:40
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet32°
32° Babnet
الــرياح:
4.8 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-25
33°-26
35°-26
37°-26
39°-27
  • Avoirs en devises 23287,4
  • (28/07)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,36859 DT
  • (28/07)
  • 1 $ = 2,96000 DT
  • Solde Compte du Trésor     (28/07)     715,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (28/07)   29667 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio