تونس تحصد أربع ميداليات في البطولة الإفريقية للرماية بالقوس والسهم
اختتم المنتخب التونسي للرماية بالقوس والسهم مشاركته في البطولة الإفريقية الخامسة عشرة للأكابر وتحت 18 سنة، التي احتضنتها مدينة وهران الجزائرية من 22 إلى 27 جويلية الجاري، بحصيلة متميزة بلغت أربع ميداليات، منها ذهبيتان وفضية وبرونزية.
وجاءت الميداليتان الذهبيتان بفضل رؤى عبد القادر التي توجت بلقب منافسات الفردي للسيدات، إلى جانب الثنائي محمد حماد ورؤى عبد القادر الفائز بذهبية منافسات الزوجي المختلط.
أما الميدالية الفضية، فقد أحرزها الثنائي رتاج الشايب وساسي الخليل في منافسات الزوجي المختلط لفئة أقل من 18 سنة، فيما نالت رتاج الشايب الميدالية البرونزية في منافسات الفردي للفئة العمرية نفسها.
وسيواصل المنتخب التونسي استعداداته للاستحقاقات الدولية المقبلة، حيث سيشارك في ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بمدينة تارانتو الإيطالية من 21 أوت إلى 3 سبتمبر 2026، قبل خوض منافسات الألعاب الأولمبية للشباب التي ستقام في داكار بالسنغال من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2026.
وجاءت الميداليتان الذهبيتان بفضل رؤى عبد القادر التي توجت بلقب منافسات الفردي للسيدات، إلى جانب الثنائي محمد حماد ورؤى عبد القادر الفائز بذهبية منافسات الزوجي المختلط.
أما الميدالية الفضية، فقد أحرزها الثنائي رتاج الشايب وساسي الخليل في منافسات الزوجي المختلط لفئة أقل من 18 سنة، فيما نالت رتاج الشايب الميدالية البرونزية في منافسات الفردي للفئة العمرية نفسها.
وسيواصل المنتخب التونسي استعداداته للاستحقاقات الدولية المقبلة، حيث سيشارك في ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بمدينة تارانتو الإيطالية من 21 أوت إلى 3 سبتمبر 2026، قبل خوض منافسات الألعاب الأولمبية للشباب التي ستقام في داكار بالسنغال من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2026.
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