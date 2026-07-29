تونس تحصد أربع ميداليات في البطولة الإفريقية للرماية بالقوس والسهم

اختتم المنتخب التونسي للرماية بالقوس والسهم مشاركته في، التي احتضنتها مدينةمن 22 إلى 27 جويلية الجاري، بحصيلة متميزة بلغت، منهاوجاءت الميداليتان الذهبيتان بفضلالتي توجت بلقب منافسات الفردي للسيدات، إلى جانب الثنائيالفائز بذهبية منافسات الزوجي المختلط.أما الميدالية الفضية، فقد أحرزها الثنائيفي منافسات الزوجي المختلط لفئة أقل من 18 سنة، فيما نالتالميدالية البرونزية في منافسات الفردي للفئة العمرية نفسها.وسيواصل المنتخب التونسي استعداداته للاستحقاقات الدولية المقبلة، حيث سيشارك فيالمقررة بمدينةمن، قبل خوض منافساتالتي ستقام فيبالسنغال من