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قابس: نحو تركيز الطاقة الشمسية بالوادي بالمهاملة من معتمدية منزل الحبيب بكلفة 340 مليون دينار

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Bookmark article    Publié le Mercredi 29 Juillet 2026 - 06:57 قراءة: 0 د, 57 ث
      
انعقدت جلسة عمل بمقر ولاية قابس أمس الثلاثاء حول مشروع الطاقة الشمسية الذي سيتم تركيزه بمنطقة " الوادي " بالمهاملة من قبل شركة " فولتاليا"،وذلك تحت اشراف والي الجهة رضوان نصيبي

وتركزت هذه الجلسة التي ضمت المسؤولين عن هذه الشركة والادارات الجهوية المعنية على الدراسة الخاصة بالمؤثرات البيئية والاجتماعية لهذا المشروع

ويندرج هذا المشروع الذي تبلغ طاقته 132 ميجاوات ،وكلفته 340 مليون دينار ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي ترمي الى تأمين إمدادات الكهرباء ،وتعزيز انتاج الطاقات المتجددة.

وستنتج المحطة التي سيتم تركيزها طاقة متجددة تعادل استهلاك الكهرباء لما يقارب 200 ألف ساكن ،وستساعد على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وعلى دعم الأمن الطاقي ،وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وخاصة خلال فترة الأشغال، فضلا عن المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة


ومن المنتظر الانطلاق في انجاز أشغال هذه المحطة في جانفي 2028 لتدخل مرحلة التشغيل في جوان 2029
يشار الى أن شركة " فولتاليا " ستشرع خلال الأشهر القادمة في انجاز مشروعها الأول الخاص بانتاج الطاقة الشمسية، وهو مشروع سيتم تركيزه كذلك بمنطقة المهاملة وستبلغ طاقته 130 ميغاوات وسيتضمن في مكوناته محطة لتوليد الطاقة الشمسية ،ومحطة فرعية لنقل الطاقة المولدة الى الشبكة الوطنية للكهرباء
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