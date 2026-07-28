JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 23:26 Tunis

الرائد الرسمي: صدور أمر يضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62be99c4322f49.59396555_mkpgjhqfielon.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 28 Juillet 2026 - 23:26 قراءة: 1 د, 28 ث
      
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الثلاثاء الأمر عدد 192، المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال والذي ينظم آليات إسناد المنح وإجراءات قبول الملفات وإحداث اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع.

ويتضمن الأمر تسعة فصول، نص الفصل الأول منها على أن البرنامج يشمل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات والمسجلين برياض الأطفال.


ونص الفصل الثاني على أن تحمل نفقات البرنامج الوطني على ميزانية مهمة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.


كما ينص الأمر على إسناد منحة شهرية لرياض الأطفال المنخرطة في البرنامج وللأخصائيين المتعاقدين معها على أن يضبط مقدار هذه المنح بأمر مشترك يصدر لاحقا.

وبينت بقية الفصول إجراءات الانتفاع بالبرنامج بالنسبة إلى الأولياء ورياض الأطفال إلى جانب إحداث لجنة جهوية بكل ولاية تتولى البت في مطالب الانتفاع.

وكانت تونس قد شرعت منذ شهر أفريل 2023، في تنفيذ برنامج دمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بمؤسسات الطفولة المبكرة بالقطاعين العمومي والخاص من خلال التكفل بخلاص معاليم تربيتهم ما قبل المدرسية.

وأفادت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في أفريل الماضي، بأن البرنامج الوطني لدمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد برياض الأطفال العمومية والخاصة، الذي انطلق سنة 2022، مكن من رفع عدد الأطفال المنتفعين من 314 إلى أكثر من 740 طفلا سنة 2025، معتبرة أن ذلك يعكس تنامي ثقة الأسر في هذا التوجه.

ويبلغ عدد الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد في تونس نحو 200 ألف طفل، وفق تقديرات وزارة الصحة، التي تؤكد أهمية التشخيص المبكر والدمج المدرسي والدعم والإحاطة الأسرية والمجتمعية.

وتعرف منظمة الصحة العالمية اضطراب التوحد أو اضطراب طيف التوحد بأنه مجموعة من الاعتلالات المرتبطة بنمو الدماغ تتسم بصعوبات في التفاعل الاجتماعي والتواصل إلى جانب أنماط غير نمطية من الأنشطة والسلوكيات، من بينها صعوبة الانتقال من نشاط إلى آخر والاستغراق في التفاصيل وردود الفعل غير الاعتيادية على الاحاسيس.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333667

babnet

كل الأخبار...

أمس 23:26 - الرائد الرسمي: صدور أمر يضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال
أمس 23:10 - ورشة عمل وطنية تبحث إرساء منظومة متكاملة لمتابعة وتقييم برامج التشغيل
أمس 22:44 - تعزيز الأمن الطاقي: محولان جديدان ومحطة بحرية لدعم الشبكة الكهربائية
أمس 22:23 - بن عروس: شاب تونسي يبتكر منظومة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والدرونات لمتابعة الضيعات الفلاحية
أمس 21:43 - جلسة عمل بالمستشفى الجامعي منجي سليم لتطوير التنسيق بين الأقسام وتحسين مسارات التكفل بالمرضى
أمس 21:42 - بطولة افريقيا للكرة الطائرة للناشئات: المنتخب التونسي يتعرّف على منافسه في الدور النهائي
أمس 21:18 - الجمعية التونسية لمرضى الأبطن تدعو العائلات المعنية إلى إيداع مطالب الانتفاع بمنحة التكفل بمصاريف الغذاء
أمس 21:12 - وزير الخارجية يؤكد أمام المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي ضرورة ترسيخ الشفافية والحوكمة الرشيدة في إصلاح المفوضية
أمس 21:11 - "فيفا" يطرح خطة لإنشاء كيان تجاري بقيمة 20 مليار دولار وسط انتقادات من "يويفا"
أمس 21:06 - الرياض: نحتفظ بحقنا القانوني المشروع لاتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على مصادر العدوان
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 29 جويلية 2026 | 14 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:11
19:31
16:15
12:33
05:22
03:40
الرطــوبة:
% 75
Babnet
Babnet32°
26° Babnet
الــرياح:
2.24 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-24
33°-26
34°-26
37°-27
38°-27
  • Avoirs en devises 23287,4
  • (28/07)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,36859 DT
  • (28/07)
  • 1 $ = 2,96000 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/07)     720,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/07)   29590 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio