تعزيز الأمن الطاقي: محولان جديدان ومحطة بحرية لدعم الشبكة الكهربائية

يواصلمتابعة ملف الأمن الطاقي، من خلال مواكبة المشاريع والإجراءات الهادفة إلى تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية وتحسين قدرتها على تلبية الطلب.ووفق بلاغ لمجلس الإقليم الثاني، يُنتظر أن يدخلبمحطة المرناقية حيز الاستغلال أواخر شهر أوت المقبل، بما من شأنه دعم قدرات الشبكة الكهربائية. كما تتواصل الاستعدادات لتركيزقادم من الصين، في إطار تدعيم البنية التحتية للقطاع.وبالتوازي مع ذلك، تتقدم التحضيرات لإنجاز، التي يُرتقب إنجازها أواخر صائفة 2026، وهي تقنية حديثة تعتمدها عدة دول، من بينها المملكة المتحدة وألمانيا والدنمارك وهولندا وبلجيكا والصين، بهدف تعزيز نقل الطاقة ودعم أمن الشبكات الكهربائية.ويضمّ الإقليم الثاني ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل.ويؤكد مجلس الإقليم الثاني مواصلة متابعة هذا الملف الاستراتيجي، والعمل على دعم المشاريع والحلول الاستباقية الكفيلة بضمان استدامة التزود بالكهرباء وتعزيز الأمن الطاقي.