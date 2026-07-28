بن عروس: شاب تونسي يبتكر منظومة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والدرونات لمتابعة الضيعات الفلاحية

نجح الشاب التونسي حسان الحمروني، أصيل معتمدية مرناق من ولاية بن عروس، في تطوير منظومة ذكية بتكنولوجيا تونسية بالكامل تحمل اسم "TerraSense"، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والدرونات لمتابعة أوضاع الضيعات الفلاحية ورصد الحالة الصحية للمحاصيل والكشف المبكر عن أمراض النباتات والحرائق، بما يساهم في تحسين إدارة الإنتاج الفلاحي.وأوضح الحمروني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المنظومة تعتمد على تحليل الصور التي تلتقطها الدرونات بواسطة الذكاء الاصطناعي، بما يتيح اكتشاف الأمراض التي تصيب الغراسات وإشعار المستخدم بها، إلى جانب رصد الحرائق منذ اندلاعها وإطلاق إنذار مبكر يضمن سرعة التدخل.وأضاف أن المنظومة تستعين أيضا بمجسّات إلكترونية يتم تركيزها داخل الضيعات الفلاحية لمراقبة حالة التربة والكشف عن الأمراض أو المخاطر التي قد تؤثر فيها، مع إرسال تنبيهات فورية إلى المستخدمين.وبين أن هذه التقنية يمكن أن تساعد كذلك في تنظيم العمل داخل الضيعات الفلاحية من خلال إحصاء العمال ورصد أماكن وجودهم ومتابعة مدى إنجازهم للمهام الموكولة إليهم، فضلا عن تزويد المهندس الفلاحي بمعطيات حول حالة الغراسات واقتراح برامج المعالجة المناسبة وتحديد التدخلات اللازمة.وأكد الحمروني أن مختلف مكونات هذه المنظومة طورت في تونس وصممت بما يتلاءم مع المناخ والتربة والغراسات التونسية مع توفير حماية كاملة للمعطيات المتداولة، ودون الحاجة إلى تقنيات مستوردة.وأشار إلى أن المنظومة توجد حاليا في طور التسجيل لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، في انتظار استكمال إجراءات الاعتماد والحصول على التراخيص اللازمة لتشغيل الدرونات وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.وأضاف أن الدرون المعتمد في المنظومة قابل للبرمجة للعمل بصفة ذاتية، حيث ينجز مهامه ويرسل المعطيات إلى تطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الخاصة بالمستخدمين، كما أنه صديق للبيئة وقابل للرسكلة، ويمكن شحنه بالطاقة الشمسية، مع نظام تلقائي يوجهه إلى مصدر للطاقة الشمسية عند انخفاض مستوى شحن البطارية.وأفاد بأن فريق العمل أنجز إلى حد الآن أول نموذج للذكاء الاصطناعي الخاص بتحليل صور النباتات والكشف عن عدد من الأمراض، فيما تتواصل الجهود لاستكمال بقية مكونات المشروع والوصول إلى نموذج أولي متكامل.وأضاف أن المنظومة التي لا تزال في مرحلة التأسيس، مرفقة بورقة بحثية علمية منشورة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمشروع تتضمن مختلف المعطيات المتعلقة بالنموذج والاختبارات التي أُجريت عليه، والتي بلغت فيها نسبة النجاح وفق قوله نحو 95 بالمائة.ويتطلع حسان الحمروني، المتحصل على شهادة تقني سام في الملتيميديا والتسويق، والذي يواصل عن بعد دراسة اختصاصات مرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي إلى تنظيم أيام إعلامية للتعريف بالمشروع والترويج له باعتباره حلا تونسيا يهدف إلى دعم التقصي المبكر عن أمراض النباتات والإنذار المبكر بالحرائق والمساهمة في عصرنة النشاط الفلاحي ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في هذا المجال.