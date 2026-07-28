الرياض: نحتفظ بحقنا القانوني المشروع لاتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على مصادر العدوان

وأعربت الوزارة، في بيان رسمي، عن إدانتها بأشد العبارات لاستمرار هذه الهجمات، وجددت عزم المملكة على حفظ أمنها وسيادتها، مشددة على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية "كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان".يأتي هذا عقب "استهداف ميليشيات موالية لإيران في العراق لمنشآت بترولية في المنطقة الشرقية بطائرات مسيرة".وتأتي هذه الهجمات في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا بين الولايات المتحدة وإيران، حيث شنت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات الجوية على أهداف إيرانية، ردا على هجمات بطائرات مسيرة استهدفت سفناً تجارية في مضيق هرمز.كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت سابق من هذا الشهر، عن تدمير نظام دفاع جوي متطور في العراق كان يستهدف الطائرات الأمريكية، مما يعكس تصاعد النشاط العسكري في المنطقة.ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه الحرس الثوري الإيراني رده على القواعد الأمريكية في المنطقة، حيث أعلن في وقت سابق عن شن هجمات صاروخية وطائرات مسيرة استهدفت قواعد عسكرية في الكويت والبحرين والأردن، مما دفع السعودية إلى إعادة تقييم قدراتها الدفاعية وتعزيز جاهزيتها لمواجهة أي تهديدات محتملة، في ظل استمرار عدم الاستقرار الإقليمي.وأشار بيان الخارجية السعودية إلى أن المملكة ستتخذ "جميع الإجراءات اللازمة" للحفاظ على أمنها، مما يفتح الباب أمام ردود فعل عسكرية محتملة. ومن المتوقع أن تكون هذه التطورات محور نقاش في اجتماعات مجلس التعاون الخليجي، حيث تسعى الرياض لتنسيق موقف موحد لمواجهة التهديدات الإيرانية.