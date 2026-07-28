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وزير الخارجية يؤكد أمام المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي ضرورة ترسيخ الشفافية والحوكمة الرشيدة في إصلاح المفوضية

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Bookmark article    Publié le Mardi 28 Juillet 2026 - 21:12 قراءة: 1 د, 50 ث
      
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يوم الثلاثاء بأديس أبابا، أن استكمال مسار إصلاح مفوضية الاتحاد الإفريقي يقتضي ترسيخ مناخ مهني سليم قائم على المسؤولية والشفافية والاحترام المتبادل وإرساء منظومة توظيف شفافة وعادلة تستند إلى الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص والتوزيع الجغرافي العادل بين الدول الأعضاء.

وأوضح النفطي، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في أشغال الدورة العادية التاسعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة يومي 28 و29 جويلية بالعاصمة الإثيوبية، أن تونس ترحب بمشروع ميزانية الاتحاد الإفريقي لسنة 2027 وباستئناف عمليات الانتداب بعد سنوات من التجميد، لما لذلك من دور في تعزيز القدرات المؤسسية للمفوضية، مع التشديد على مواصلة الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة والانضباط المالي وترشيد النفقات وحسن توظيف الموارد، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.


ودعا الوزيرالى توفير الدعم اللازم للهياكل الجديدة التابعة للاتحاد الإفريقي وفي مقدمتها مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة، الذي تحتضن تونس مقره، بما يمكنه من الاضطلاع بدوره في دعم الاندماج الاقتصادي القاري.


وعلى هامش أشغال المجلس، أجرى محمد علي النفطي سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي الاتحاد الإفريقي، من بينها لقاء مع نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي سلمى حدادي مليكة خصص لمتابعة نتائج زيارتها الأخيرة إلى تونس وبحث سبل دعم مسار إصلاح المفوضية وتعزيز حضور تونس داخل هياكلها.

كما التقى بمفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بانكولي أديوي، حيث استعرض الجانبان تطورات الأوضاع الأمنية خاصة في السودان وليبيا وشددا على ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب لا سيما بمنطقة الساحل الإفريقي عبر اعتماد مقاربات قارية شاملة ومتعددة الأطراف.

كما ثمّن الوزير موقف الاتحاد الإفريقي الداعم للقضية الفلسطينية مجددا تأكيد موقف تونس الثابت الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق ولهذه القضية العادلة .

وشملت لقاءات الوزير أيضا المديرة العامة للبرنامج الإنمائي للاتحاد الإفريقي، ناردوس بيكيلي، التي استعرضت نشاط البرنامج وأهم المشاريع التي يشرف على إنجازها بتونس، ودعا النفطي في هذا الصدد إلى تعزيز التعاون مع مختلف الهياكل الوطنية المعنية ومكونات القطاع الخاص.

وأجرى الوزير خلال اليوم الأوّل من مشاركته في أشغال المجلس التنفيذي جملة من اللقاءات والمشاورات الثنائية جمعته بنظرائه من الدول الإفريقية حيث اجتمع بالمكلّف بتسيير وزارة الخارجيّة الليبيّة، طاهر الباعور، والوزير الأول وزير الخارجية والمغتربين الكيني موساليا مودافادي ووزيرة خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية بيانكا اودوميجوو اوجوكوو، تناولت سبل تدعيم التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين تونس وهذه الدول والاعداد الجيّد للاستحقاقات الثنائية معها فضلا عن تعزيز آليات العمل الإفريقي المشترك.
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