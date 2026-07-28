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الجمعية التونسية لمرضى الأبطن تدعو العائلات المعنية إلى إيداع مطالب الانتفاع بمنحة التكفل بمصاريف الغذاء

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Bookmark article    Publié le Mardi 28 Juillet 2026 - 21:18 قراءة: 1 د, 5 ث
      
دعت الجمعية التونسية لمرضى الأبطن (السيلياك)، اليوم الثلاثاء، العائلات المعنية إلى المبادرة بإيداع مطالبها للانتفاع بمنحة شهرية للتكفل بجزء من مصاريف الغذاء، وذلك إثر صدور القرار المشترك المنظّم لشروط وإجراءات إسناد هذه المنحة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 14 جويلية 2026.

وحثّت الجمعية، في بلاغ لها، المرضى المصابين بداء الأبطن من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل والمسجلة ببرنامج "الأمان الاجتماعي"، على الاتصال بالمكاتب المحلية أو الجهوية للشؤون الاجتماعية لإيداع مطالب الانتفاع بالمنحة الشهرية المقدرة بـ130 دينارا، مشددة على أهمية تعميم المعلومة حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من المرضى من الاستفادة من هذا الإجراء.


وذكّرت بأن ملف الترشح يتضمن مطلبا كتابيا مرفقا بشهادة طبية مسلّمة من طبيب بالقطاع العمومي، إلى جانب الوثائق الطبية المثبتة للإصابة بداء الأبطن.


وصدر القرار المشترك المؤرخ في 14 جويلية 2026 عن وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة ووزيرة المالية، لضبط إجراءات وشروط إسناد منحة التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية لفائدة المصابين بمرض "كزرودرم بيغمنتوزوم"، ومنحة التكفل بنفقات الغذاء لفائدة المصابين بحساسية داء القمح، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 35 من قانون المالية لسنة 2026.

وينص القرار على أن مطالب الانتفاع تُودع لدى المصالح المختصة بالشؤون الاجتماعية وفق إجراءات برنامج "الأمان الاجتماعي"، مرفقة بالوثائق الطبية المطلوبة، على أن تتولى لجنة طبية تضم ممثلين عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة والصندوق الوطني للتأمين على المرض البت في الملفات والتحقق من استيفائها للشروط القانونية والطبية اللازمة لإسناد المنحة.
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