بطولة افريقيا للكرة الطائرة للناشئين: المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره المصري 2 - 3 في الدور نصف النهائي

انهزم المنتخب التونسي للكرة الطائرة للناشئين أمام نظيره المصري بنتيجة 2 - 3 لحساب الدور نصف النهائي لبطولة افريقيا لأقل من 18 سنة الجارية منافساتها بمدينة الاسكندرية.وجاءت تفاصيل أشواط المباراة بواقع 25-16 و17 - 25 و14 - 25 و25 - 21 و7-15.وسيلاقي المنتخب المصري صاحب الأرض والجمهور نظيره النيجيري في المباراة النهائية، فيما سيلاقي المنتخب التونسي نظيره الكاميروني من أجل المركز الثالث.وكانت مباراة الدور نصف النهائي الأول انتهت بفوز المنتخب النيجيري على نظيره الكاميروني بثلاثة اشواط دون رد 25 - 16 و 25-20 و25-19