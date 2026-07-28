سفيرة تونس لدى جنوب افريقيا تشارك في لقاء لتعزيز التنسيق بين الدبلوماسية البرلمانية والرسمية

شاركت سفيرة الجمهورية التونسية لدى جمهورية جنوب أفريقيا كريمة البرداوي، في اللقاء الذي جمع بعثة جامعة الدول العربية لدى جنوب أفريقيا بوفد من البرلمان العربي، برئاسة النائب التونسي أيمن نقرة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي.وأبرز اللقاء، أهمية تعزيز التنسيق بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية، بما يساهم في توحيد الموقف العربي وخدمة القضايا العربية والأفريقية، وفق بلاغ نشرته اليوم الثلاثاء، سفارة تونس بجنوب افريقيا.كما تم التأكيد على أهمية مواصلة دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتعزيز التنسيق البرلماني والدبلوماسي للدفاع عنها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وفق مبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي، إلى جانب مواصلة التشاور بين البرلمان العربي والبعثات الدبلوماسية العربية، بما يعزز الأمن والاستقرار والشراكة العربية الأفريقية.